Обездвиженных алкоголем жителей Бурятии сняли с рейса в Хабаровске

Транспортные полицейские сняли с рейса семерых жителей Бурятии от 35 до 63 лет, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает УТ МВД по ДФО.

Диспетчер службы авиационной безопасности сообщил правоохранителям, что в выдвижном рукаве к вылетающему в Иркутск самолету находятся пьяные пассажиры. Некоторые из них не могут передвигаться самостоятельно.

Сотрудники полиции сняли мужчин с рейса и доставили их в дежурную часть. Медосвидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения.

Всех нарушителей порядка решением мирового судьи оштрафовали на 500-600 рублей.