Уволен главврач медцентра Дальневосточного федерального университета

В связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, уволен главный врач медицинского центра Дальневосточного федерального университета, сообщили в вузе.

"В университет от бывшей супруги Олега Пака поступила информация об имевшейся у него судимости. Проведенная служебная проверка показала, что Олег Игоревич действительно был осужден решением суда от 8 февраля 2010 года за избиение супруги по статьям Уголовного кодекса 130 и 116.1 ("Оскорбление" и "Побои"). К сожалению, при трудоустройстве в университет в 2011 году Олег Игоревич об этом обстоятельстве не сообщил, возможно, по забывчивости. В соответствии со статьей 351.1 Трудового кодекса наличие судимости, в том числе и погашенной, по перечисленным статьям препятствует работе в образовательной организации", - прокомментировал ситуацию "РГ" директор департамента внешних коммуникаций университета Алексей Магаляс.

Сам Олег Пак заявил, что не согласен с увольнением.

Олег Пак возглавлял медицинское учреждение с момента его открытия в сентябре 2013 года. Слухи об увольнении главврача, кандидата медицинских наук, врача высшей категории, члена Ассоциации нейрохирургов России, главного детского нейрохирурга краевого департамента здравоохранения циркулировали во Владивостоке за пару недель до фактического увольнения.

Защита общественности была столь масштабной, что за Пака собирался вступиться губернатор Приморья Олег Кожемяко. По его словам, "на протяжении последних семи лет Олег Пак оказал помощь множеству людей, и клиника по праву считается лучшей на всем Дальнем Востоке". Но помочь главврачу глава региона не успел.