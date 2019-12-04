В Благовещенске ребенок впал в кому после посещения аквапарка

Следственное управление СК РФ по Амурской области возбудило уголовное дело по факту несчастного случая, который произошел с девятилетним мальчиком в аквапарке Благовещенска.

"Ребенок, оставшийся без присмотра взрослых, зашел в плавательный бассейн. Не умея плавать, мальчик начал тонуть и погрузился на дно",- говорится в официальном сообщении СК.

В воде школьник оставался достаточно долго, пока ему не пришел на помощь инструктор.

Сейчас ребенок в состоянии комы находится в реанимации Амурской детской областной больницы. Врачи делают все возможное, чтобы он как можно быстрее пришел в сознание.