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04.12.2019 18:11
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Зовите Ди Каприо

В Москве впервые пройдет марафон якутского кино
Текст: Сусанна Альперина
Роль Якутии в киноискусстве в последнее время выросла неимоверно. И дело тут не только в нашумевшей новости, что кинолюбители Якутии решили наградить народным "Оскаром" самого Леонардо Ди Каприо за фильм "Выживший", и голливудский актер даже их поблагодарил за это в своей соцсети в Инстаграм.
Кадр из фильма "Царь-птица". Фото: kino-teatr.ru Кадр из фильма "Царь-птица". Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Царь-птица". Фото: kino-teatr.ru

Он написал, в частности, о том, что якутский регион "особо чувствителен к климатическим изменениям". Добавим от себя - к изменениям в мире кино он также оказался чувствительным. Судите сами. Якутский фильм "Царь-Птица" побеждает на 40-м юбилейном Московском международном кинофестивале. На следующий год в конкурсе главного российского киносмотра участвует новая лента "Надо мною солнце не садится" и получает самые благожелательные отзывы критиков и главную награду в номинации "Приз зрительских симпатий". Обе картины собрали и на других фестивалях, в том числе и мировых, урожай наград. А сейчас одна из них, а именно "Надо мною солнце не садится", станет фильмом открытия четырехдневного киномарафона якутского кино. А вторая - фильмом закрытия.

Фото: Алексей Панков
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Все показы на киномарафоне будут бесплатными, фильмы покажут в Киноцентре Центрального Дома журналиста на Никитском бульваре - зрителям нужно лишь зарегистрироваться на мероприятие на сайте Киноцентра. А сам марафон проходит в рамках культурной программы форума "Дни Дальнего Востока" в Москве. В его программу также войдут историческая драма "Сааскы кэм. Детство, которого мы не знали…" и криминальная комедия "Агент Мамбо".

Первая поведает историю 9-летнего подростка Микиты, который растет в традиционной атмосфере своих предков, но взрослеет не по годам, так как наравне со взрослыми познает трудную жизнь якута-скотовода, где каждый прожитый день - это борьба за выживание. Мальчика ожидают новые испытания, так как события революционного, мятежного времени (действие происходит в 1917 году) бурно вторгаются в традиционный уклад его семьи, нарушая сложившиеся веками ценности и образ жизни. И этот конфликт нового и старого, традиций и разрушительной силы, тяжелой ношей ложится на хрупкие плечи подростка.

Скромный и непутевый сотрудник полиции Гоша - герой комедии "Агент Мамбо" - получает задание внедриться в преступную группировку, занимающуюся угонами машин. Но для этого ему предстоит преобразиться…

Нужно сказать, что ленты местного производства зачастую опережают в якутском прокате голливудские блокбастеры по объему кассовых сборов. Успех кинематографа этого региона в стране и за ее пределами называют "феноменом якутского кино".

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"Якутия каждый год принимает участие в "Днях Дальнего Востока", и в этот раз мы решили преподнести столице особый подарок - один из алмазов нашей самобытной культуры - якутское кино. Наши режиссеры снимают уникальные фильмы, которые получают призы на престижных зарубежных кинофестивалях и бьют в якутском прокате рекорды по кассовым сборам. У нашей республики много богатств, главной из которых являются творческие и необычайно талантливые люди. В этом вы сможете убедиться на марафоне якутского кино в Доме журналиста и на фестивале в Экспоцентре, где у нас еще припасено несколько сюрпризов", - говорит в преддверии марафона якутского кино Андрей Федотов, постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации.

Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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