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04.12.2019 09:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке капитан 1 ранга ТОФ вымогал взятки у подчиненных

Текст: Анна Бондаренко

Во Владивостоке суд вынес приговор начальнику отдела тылового обеспечения одной из войсковых частей, капитану 1 ранга, который вымогал взятки у подчиненных, сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления СК России.

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Как установило следствие и суд, в мае капитан проводил замеры дизельного топлива на одном из кораблей Тихоокеанского флота и выявил излишек в 10 тонн. Не проверяя достоверность полученных замеров, он потребовал от инженера электромеханической боевой части корабля взятку в размере 120 тысяч рублей, угрожая проблемами по службе. При получении первой части взятки - 40 тысяч рублей, офицера задержали.

Во время следствия выяснилось, что деньги он брал не единожды - были установлены еще три факта получения взяток в размере от 3 до 10 тысяч рублей за сокрытие нарушений, допущенных при ведении документации о движении топлива.

Приговор был вынесен по пункту "б" части 5 статьи 290 "Получение взятки, совершенное с вымогательством взятки", статье 291 "Мелкое взяточничество" и части 1 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Владивостокский гарнизонный военный суд оштрафовал капитана обвиняемого на 2,6 миллиона рублей, лишил его звания и запретил занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций в течение пяти лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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