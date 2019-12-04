Открытие "Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников" совпало с 85-летием высшего педагогического образования в Арзамасе.

"Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах, огороженных ветхими заборами..." Читатель "Российской газеты" наверняка узнал начало повести Аркадия Гайдара "Школа". Советский детский писатель и не мог предположить, что его имя будет накрепко связано с профессией учителя не только названием повести. На берегах "тихих зацветших прудов", по которым Аркадий водил плоты в детстве, 85 лет назад появился учительский институт, носящий имя Гайдара.

Арзамасский учительский, затем педагогический институт, сегодняшний филиал Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Лобачевского стал центром учительства для сельских районов Поволжья. До 90 процентов учителей юга Нижегородской области - выпускники этого вуза. Немало арзамасских педагогов работают в областях и республиках Поволжья, да и в целом по стране.

Сегодня 400 преподавателей вуза готовят специалистов по 58 программам высшего образования. Типичный выпускник Арзамасского педагогического - учитель школы в небольшом городе или селе. Это тот, кто на практике реализует ключевые задачи стартовавшего в этом году национального проекта "Образование". Например, учитель биологии и химии в сельской школе Илья Конкин окончил Арзамасский государственный педагогический институт (АГПИ) двенадцать лет назад.

- И по сей день я прихожу за помощью в родную Альма-матер, встречаюсь с педагогами, - говорит он. - Отношения с некоторыми из них из категории "ученик - наставник" переросли в дружеские.

Директор арзамасскогоо муниципального бюджетного образовательного учреждения "Лицей" Маргарита Обухова отмечает, что из 55 коллег, работающих под ее руководством, 46 - выпускники АГПИ.

- Связь с вузом поддерживаем: участвуем в семинарах, курсовой подготовке, - рассказывает она. - Вместе с детьми - в конкурсах, олимпиадах. Хотелось бы, чтобы вуз оставался "открытым" для выпускников и после завершения обучения: сохранялся доступ к лекциям, семинарам (например, онлайн), была бы возможность сопровождения молодых специалистов хотя бы в течение трех лет.

Судя по словам сельского учителя и руководителя арзамасского лицея, методическая поддержка и возможность повышения квалификации - необходимое направление развития педагогического вуза.

Именно для этого 30 ноября на базе Арзамасского филиала ННГУ был открыт "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников".

В Центре, созданном в рамках федерального проекта "Учитель будущего", у учителей появилась возможность повышать уровень подготовки по индивидуальной программе, в том числе и через механизмы онлайн-образования.

Учитель будущего, впрочем, как и всегда в России, - человек с активной жизненной позицией. Практически каждый из нас помнит "организующую роль" классного руководителя. В театр, на экскурсию, помочь ветерану, собирать макулатуру - на что только не подвигали нас учителя. В вузе учат и этому.

Еще один раздел нацпроекта "Образование" - "Социальная активность" - акцентирует внимание на создание условий для волонтерского движения, поддержку общественных инициатив.

Виктория Мусаткина, студентка пятого курса арзамасского филиала ННГУ еще три года назад решила создать в вузе волонтерскую организацию. - Преподаватели и студенты поддержали мою инициативу, - вспоминает она. - С тех пор мы организовали и провели немало различных акций. Например, в 2018 году реализовали проект "Мысли без наркотиков", охвативший более 600 студентов. Наши волонтеры работают на международных и федеральных форумах, таких как "Россия - спортивная держава".

Направленность арзамасского филиала ННГУ на подготовку школьников к выбору профессии педагога, воспитание учителя с активной жизненной позицией, наставничество - все это работает в пользу вуза. И результат, что называется, налицо: в стенах института появились иностранные студенты, проводятся международные научные конференции. А руководством филиала ННГУ, подписано несколько Соглашений о сотрудничестве с зарубежными вузами.

Комментарий

Сергей Пяткин, директор Арзамасского филиала ННГУ:

- Общество заинтересовано в новом учителе, который отчетливо видит цель и смысл своей деятельности, ориентирован на реализацию идей опережающего образования, на творческое преобразование себя и обучающихся. И мы стремимся готовить именно таких педагогов. В практике сегодняшнего образовательного процесса ключевую роль играет личностная мотивация студента к обретению профессиональных знаний. Поэтому развитие и укрепление этой мотивации - одна из главных целей в работе современного вузовского педагога.

Справка "РГ"

Национальный проект "Образование" нацелен на решение двух ключевых задач. Одна из них - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Вторая - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. Нацпроект предполагает реализацию четырех основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовку/переподготовку (повышение квалификации) соответствующих профессиональных кадров и создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. Сроки реализации нацпроекта - с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2024-го.