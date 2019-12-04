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04.12.2019 15:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Педагогов усадят за парты

Арзамасский филиал ННГУ открыл нон-стоп курсы повышения квалификации для сельских преподавателей
Текст: Максим Синицын (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 274(8032)
Открытие "Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников" совпало с 85-летием высшего педагогического образования в Арзамасе.
Фото: Максим Синицин Фото: Максим Синицин
Фото: Максим Синицин

"Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах, огороженных ветхими заборами..." Читатель "Российской газеты" наверняка узнал начало повести Аркадия Гайдара "Школа". Советский детский писатель и не мог предположить, что его имя будет накрепко связано с профессией учителя не только названием повести. На берегах "тихих зацветших прудов", по которым Аркадий водил плоты в детстве, 85 лет назад появился учительский институт, носящий имя Гайдара.

Фото: Юлия Горшкова
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Арзамасский учительский, затем педагогический институт, сегодняшний филиал Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Лобачевского стал центром учительства для сельских районов Поволжья. До 90 процентов учителей юга Нижегородской области - выпускники этого вуза. Немало арзамасских педагогов работают в областях и республиках Поволжья, да и в целом по стране.

Сегодня 400 преподавателей вуза готовят специалистов по 58 программам высшего образования. Типичный выпускник Арзамасского педагогического - учитель школы в небольшом городе или селе. Это тот, кто на практике реализует ключевые задачи стартовавшего в этом году национального проекта "Образование". Например, учитель биологии и химии в сельской школе Илья Конкин окончил Арзамасский государственный педагогический институт (АГПИ) двенадцать лет назад.

- И по сей день я прихожу за помощью в родную Альма-матер, встречаюсь с педагогами, - говорит он. - Отношения с некоторыми из них из категории "ученик - наставник" переросли в дружеские.

Директор арзамасскогоо муниципального бюджетного образовательного учреждения "Лицей" Маргарита Обухова отмечает, что из 55 коллег, работающих под ее руководством, 46 - выпускники АГПИ.

- Связь с вузом поддерживаем: участвуем в семинарах, курсовой подготовке, - рассказывает она. -  Вместе с детьми - в конкурсах, олимпиадах. Хотелось бы, чтобы вуз оставался "открытым" для выпускников и после завершения обучения: сохранялся доступ к лекциям, семинарам (например, онлайн), была бы возможность сопровождения молодых специалистов хотя бы в течение трех лет.

Судя по словам сельского учителя и руководителя арзамасского лицея, методическая поддержка и возможность повышения квалификации - необходимое направление развития педагогического вуза.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Именно для этого 30 ноября на базе Арзамасского филиала ННГУ был открыт "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников".

В Центре, созданном в рамках федерального проекта "Учитель будущего", у учителей появилась возможность повышать уровень подготовки по индивидуальной программе, в том числе и через механизмы онлайн-образования.

Учитель будущего, впрочем, как и всегда в России, - человек с активной жизненной позицией. Практически каждый из нас помнит "организующую роль" классного руководителя. В театр, на экскурсию, помочь ветерану, собирать макулатуру - на что только не подвигали нас учителя. В вузе учат и этому.

Еще один раздел нацпроекта "Образование" - "Социальная активность" - акцентирует внимание на создание условий для волонтерского движения, поддержку общественных инициатив.

Виктория Мусаткина, студентка пятого курса арзамасского филиала ННГУ еще три года назад решила создать в вузе волонтерскую организацию. - Преподаватели и студенты поддержали мою инициативу, - вспоминает она. - С тех пор мы организовали и провели немало различных акций. Например, в 2018 году реализовали проект "Мысли без наркотиков", охвативший более 600 студентов. Наши волонтеры работают на международных и федеральных форумах, таких как "Россия - спортивная держава".

Направленность арзамасского филиала ННГУ на подготовку школьников к выбору профессии педагога, воспитание учителя с активной жизненной позицией, наставничество - все это работает в пользу вуза. И результат, что называется, налицо: в стенах института появились иностранные студенты, проводятся международные научные конференции. А руководством филиала ННГУ, подписано несколько Соглашений о сотрудничестве с зарубежными вузами.

Комментарий

Сергей Пяткин, директор Арзамасского филиала ННГУ:

- Общество заинтересовано в новом учителе, который отчетливо видит цель и смысл своей деятельности, ориентирован на реализацию идей опережающего образования, на творческое преобразование себя и обучающихся. И мы стремимся готовить именно таких педагогов. В практике сегодняшнего образовательного процесса ключевую роль играет личностная мотивация студента к обретению профессиональных знаний. Поэтому развитие и укрепление этой мотивации - одна из главных целей в работе современного вузовского педагога.

Справка "РГ"

Национальный проект "Образование" нацелен на решение двух ключевых задач. Одна из них - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Вторая - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. Нацпроект предполагает реализацию четырех основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовку/переподготовку (повышение квалификации) соответствующих профессиональных кадров и создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. Сроки реализации нацпроекта - с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2024-го.

Общество Образование Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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