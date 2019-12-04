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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Домашний период

Текст: Андрей Андреев (Киров)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 274(8032)
Первомайский суд Кирова отправил экс-главу Кирова и экс-спикера регионального парламента Владимира Быкова, подозреваемого в получение взятки в особо крупном размере, под домашний арест.
Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

По данным регионального УФСБ, в 2014 - 2016 годах Владимир Быков, будучи главой города Кирова, получил от местного предпринимателя через посредника взятку в сумме 7,8 миллиона рублей "за совершение действий и бездействие в пользу представляемых предпринимателем фирм, а также покровительство со стороны должностных лиц администрации города Кирова, Кировской городской думы". Речь идет о заключении договоров с АО "АТП" на поставку топлива, его своевременную оплату и подписание соответствующих документов независимо от качества топлива.

Возбуждение уголовного дела никого не удивило после того, как в конце октября Быкова проводили на заслуженный отдых сразу с двух постов - спикера ОЗС и секретаря отделения "Единой России". Но полагали, что дело откроют по факту передачи за бросовую цену земли парка Победы известному кировскому предпринимателю Леониду Яфаркину под застройку, а тот продал "вкусный" участок в десятки раз дороже. Эту историю напрямую связывали с бывшим главой города, поскольку депутаты проголосовали "за" под его руководством.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Жителей окрестных домов возмутил захват земли под застройку в рекреационной зоне, они выходили на массовые пикеты и митинги. Поддержала их и городская прокуратура, указавшая на незаконность решения. Однако продажа земли в парке Победы по суду признана законной.

Приход к руководству городом новых людей вновь поднял эту историю на поверхность, и в отношении Леонида Яфаркина возбудили уголовное дело. Параллельно началось следствие и в отношении "неустановленных сотрудников администрации Кирова".

В течение лета жители областного центра с огромным интересом следили за процессом, на котором бывшие подчиненные Владимира Быкова один за другим "сдавали" бывшего начальника, утверждая, что именно он заставлял их переводить землю в категорию, которая позволяла строить на ней дома. Однако областной суд на днях неожиданно снял обвинение с Яфаркина. И почти сразу же следственное управление возбудило уголовное дело в отношении Владимира Быкова, но уже в связи с другой историей.

Одни считают, что это только начало, а в ходе следствия откроются интересные факты и зазвучат иные известные имена. Другие - наоборот: что Быкову стараются максимально смягчить потенциальное наказание, о чем говорит и домашний, а не реальный арест подозреваемого.

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