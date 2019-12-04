Где можно заработать больше 300 тысяч рублей в месяц

Несмотря на предновогоднюю суету, работники и работодатели продолжают искать друг друга. Портал hh.ru подготовил подборку лучших вакансий декабря.

Интересно, что в этом месяце самые высокие зарплаты предлагаются не в Москве, а за ее пределами.

Так, на зарплату в 400 тысяч рублей работодатели ищут директора по инновациям (в сферу нефтехимия, нефтесервис) в Казани. Директора по развитию бизнеса ищут для работы в Китае, предлагаемая заплата - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц. А директора по производству (речь о лекарственных средствах) - в Московской области на зарплату в 300 тысяч рублей.

Также 300 тысяч можно заработать, будучи специалистом Java Tech Lead, руководителем крупных инвестпроектов или руководителем проектов 1С в Москве.

Немало вакансий вниманию соискателей предлагается и с зарплатой в 200 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге - для специалиста senior Android Developer, коммерческого директора, специалиста product manager; в Новосибирске - для директора генподрядной организации, в Московской области - шеф-повару, а в Свердловской области - исполнительному директору.

В Самаре, Саратове, Воронеже предлагаются зарплаты от 150 тысяч рублей для таких специалистов, как Full-Stack разработчик, директор по маркетингу и рекламе, руководитель предприятия с функциями главного инженера, Senior Developer Team Lead C#/.Net