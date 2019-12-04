Инвалид I группы из села Вязовка Кстовского района Нижегородской области Вера Алексеевна Бреус и ее сын Алексей - инвалид II группы - пять лет не могли получить внеочередную единую денежную выплату (ЕДВ) на улучшение жилищных условий, даже притом что Кстовская прокуратура боролась за их права с 2014-го. Пенсионерка прошла через несколько судебных заседаний, прежде чем добилась справедливости: 26 ноября Фемида вынесла решение в ее пользу. Вере Алексеевне выплатят ЕДВ, а также ЕДВ за сына.

Ранее Вера Бреус за помощью обратилась в "Российскую газету". Договорились о времени нашего визита в Вязовку. Но ранним утром назначенного дня - 6 сентября этого года - она позвонила и сквозь слезы сообщила: сын скончался. Встречу пришлось перенести...

- Как только я начинаю требовать по закону, чиновники чинят препятствия: то в справке год не тот указан или шифр, то форма документа не та... Меня снимали с очереди на получение субсидии для улучшения жилищных условий несколько раз, приходилось по суду восстанавливаться, - рассказала корреспонденту "РГ" Вера Алексеевна накануне ноябрьского судебного заседания.

В родную деревушку в Вачском районе Нижегородской области она вернулась как вынужденная переселенка из Узбекистана в 1994 году. Встала в очередь на жилье, а когда получила его, выяснилось: дом оказался малопригодным для жизни, его обменяли с доплатой на квартиру в Вязовке. К этому необходимо добавить, что на попечении Веры Алексеевны все это время находился сын-инвалид.

- У Алексея был целый букет заболеваний, - вспоминает она. - Диабет, почечная недостаточность, расстройства мочеполовой системы. По закону нам требовалось увеличение жилплощади, Алексею на улучшение жилищных условий тоже полагалась субсидия.

Вот с ней-то и возникло больше всего проблем: изначально сын имел на нее право, однако в связи с изменением законодательства, как объясняли Вере Бреус чиновники, право это утратил. В 2014-м семью сняли с учета нуждающихся, но суд признал это решение незаконным. Тогда по иску прокуратуры Фемида признала за Бреус и ее сыном Алексеем право на внеочередное получение ЕДВ.

Тем не менее они ее так и не получили. "Не было финансирования", - говорили чиновники. Наконец, в декабре 2018 года выплату назначили, но только Вере Алексеевне. Она от нее отказалась, потому что сочла такой подход половинчатым - ведь сыну тоже положена ЕДВ.

Министерство социальной политики Нижегородской области в 2018 году отказало Алексею Бреусу в получении ЕДВ на строительство или улучшение жилищных условий во внеочередном порядке, так как в связи с изменением действующего законодательства с января 2018 года заболевание, по которому Алексей получил инвалидность, не входит в новый Перечень тяжелых форм хронических заболеваний. Но, по мнению прокуратуры, право Алексея на внеочередное получение ЕДВ возникло до внесения изменений в Перечень. Поэтому Кстовская прокуратура подала в суд на решение минсоцполитики.

Осенью 2019 года Кстовский городской суд признал незаконным бездействие министерства социальной политики, которое выразилось в необеспечении Алексея ЕДВ. Минсоцполитики решение обжаловало, но областной суд поставил в этом деле точку.