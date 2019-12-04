У девятилетнего Паши Абрамова из Арзамаса горячая пора: он заготавливает новогодние подарки для бездомных животных из приюта. Третьеклассник давно нашел свою нишу в благотворительности - за этот год нарисовал почти сотню портретов домашних питомцев и обменял картины на еду для собак и кошек.

А в конце ноября Павел принял участие в организации благотворительного фестиваля "Рок в защиту животных" в Арзамасе. Он вместе с мамой оформлял сцену, делал информационные рассылки, расписывал сувениры. Его арт-объект продали на аукционе.

Благодаря фестивалю удалось собрать 21 250 рублей и купить для приюта более 100 килограммов мясных продуктов и консервов, 360 килограммов крупы, бытовые принадлежности и моющие средства.

Началось все год назад, когда погиб домашний любимец Абрамовых - кот Барсик. Сказать, что Павел переживал, - ничего не сказать. Но мальчик взял себя в руки и решил: "В память о Барсике буду помогать бездомным животным". Проект "Что может маленький волонтер" он представил в школе и в соцсети. "Я хочу, чтобы все дети росли в окружении добра, не стеснялись совершать хорошие поступки. Пусть я еще совсем маленький, но хочу быть полезным", - так сформулировал посыл юный волонтер.

Знакомые сделали репост проекта, и пошло-поехало. О мальчишке скоро заговорили и за пределами Арзамаса. В рамках разных проектов Павел с одноклассниками собрали тонну корма для бездомных собак, сделали 40 елочных игрушек и обменяли их на старые ненужные вещи для утепления собачьих будок. Еще они провели арт-марафон, во время которого бездомные животные стали фотомоделями для почтовых открыток.

Благодаря Павлу известность получил и арзамасский приют для собак "Жизнь", куда он с мамой отвозит корм и другие полезные вещи.

- Наш приют содержится исключительно на частные пожертвования и благодаря помощи неравнодушных людей, - говорит Людмила Филилеева директор приюта "Жизнь". - Муниципальные власти никакой поддержки нам не оказывают. Такие, как Паша - люди с золотым сердцем, - для нас словно глоток воздуха. Здесь ведь всегда нужна помощь - едой, хозтоварами, рабочими руками.