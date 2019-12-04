Почему после учебы молодежь не спешит в свои регионы

Российские регионы столкнулись с проблемой, которая с годами будет только усугубляться, если ею не заниматься. В подавляющем большинстве из них уменьшается число 18-летних жителей. После школы они уезжают на учебу в вузы. И домой не возвращаются.

Так что "утечка мозгов", в первую очередь молодых, бывает не только внешняя - в европейские страны или США, но и внутренняя. По данным Института образования НИУ "Высшая школа экономики", в 64 регионах России (а всего их 85) держится отрицательный прирост 18-летних жителей. В своем исследовании "От Волги до Енисея: образовательная миграция молодежи в России" ученые пришли к выводу, что в будущем это негативно скажется на региональных рынках труда. И уже сейчас власти должны позаботиться, чтобы сохранить своих молодых земляков для малой родины.

Корреспонденты "Российской газеты" выясняли, готовы ли регионы принять этот миграционный вызов.

Там, где есть сильные вузы, проблема не так остра. Здесь главное, чтобы нужное для региона число выпускников после получения диплома осталось работать "по месту учебы". Это, безусловно, проще, чем вернуть домой. Однако не все могут похвастаться вузами. Более половины студентов страны учатся в двух из восьми федеральных округов - в Центральном и Приволжском. Среди "счастливчиков", которых можно назвать студенческими регионами, всего десять. Здесь наибольшая доля учащихся вузов в общей численности населения.

Среди них Санкт-Петербург и Москва, Татарстан, Томская, Орловская, Омская, Тюменская, Воронежская, Курская и Новосибирская области.

Молодежную миграцию ученые разделили на два потока: "школа - вуз" и "вуз - работа". Какая из этих реперных точек самая болезненная, и следует определить регионам. Судя по сообщениям собкоров, многие это уже сделали.

Своих поддержим

На этой неделе в Башкирии принято решение следить за судьбой ребят, уезжающих в другие регионы после окончания школы. Для этого власти разработают программу поддержки студентов, которая предполагает в том числе и финансовую помощь.

Ежегодно республику покидают около 27-28 процентов выпускников школ. Многие из них домой не возвращаются. Власти решили сбить эту тенденцию. Как рассказал "РГ" министр образования Башкирии Айбулат Хажин, главная цель новой программы - наладить взаимодействие с выпускниками школ, чтобы после учебы они возвращались на работу в республику и здесь создавали свои семьи. Тогда и проблемы с демографией будут решены.

"Мы планируем создать республиканский реестр студентов, уехавших на учебу в другие регионы, - сообщил министр. - Важно наладить постоянную связь с ними. Для этого в каждом муниципалитете необходимо спланировать различные культурно-образовательные мероприятия, чтобы наши дети помнили, что их ждут и готовы трудоустроить". Также есть идея создать "кассы взаимопомощи" для студентов. Эти деньги помогут ребятам, попавшим в трудную ситуацию, например, приехать домой на каникулы.

К 2026 году Россия, по прогнозу ученых, выйдет из демографической ямы. Доля молодого населения в регионах начнет расти. В некоторых - стремительно

"Прежде всего надо понять "масштаб бедствия", разобраться, кто они, где они и сколько их. Для этого нужно профессионально провести анкетирование", - подчеркнул глава республики Радий Хабиров, поручив районным администрациям разработать планы по работе с выпускниками для их возвращения после учебы.

Работы хватит всем

Как утверждают специалисты, молодежи среди внутренних мигрантов с Дальнего Востока - 70-75 процентов. Однако нельзя сказать, что регионы Дальневосточного федерального округа бесперспективны для молодых. И это сейчас активно пропагандируется.

Создан "Навигатор востребованных профессий". К 2025 году в округе планируют создать более 120 тысяч новых рабочих мест. Значительный прирост рынка труда ожидается в добыче и переработке нефти и газа - до 75 процентов, рыболовстве - до 40 процентов, добыче угля, руды и золота - до 30 процентов. "Навигатор помогает выпускникам сориентироваться в выборе профессии и учебного заведения", - рассказал руководитель аналитического центра Агентства по развитию человеческого капитала Евгений Соболев.

Намерены продолжить предпринимать меры и вузы, чтобы выпускники надолго оставались в "домашних" регионах. В Дальневосточном федеральном университете с 2017 года по заказу нефтехимической компании действовало несколько целевых программ подготовки студентов. В этом году компания открыла в университете две магистерские программы.

А для школьников в регионе проводят "Недели без турникетов" - экскурсии на предприятия. В этом году ребята побывали на судоремонтных заводах. На других предприятий им показали сборку авто, как вяжут носки, делают конфеты.

Научим и доплатим

На образовательной карте Омской области обозначено полсотни вузов и ссузов, стены которых ежегодно покидают 30 тысяч выпускников. Практически в каждом есть центры или отделы, занимающиеся мониторингом рынка и трудоустройством дипломников.

Программы устройства на работу составляют в региональном министерстве образования и в службе занятости. "Мы предлагаем дебютантам пройти стажировки на предприятиях. Компенсируем затраты на наставников. И 80-90 процентов ребят впоследствии там трудоустраиваются", - рассказала "РГ" замначальника профильного отдела региональной Службы занятости Ольга Базюк.

Также в регионе работает система поддержки выпускников, выезжающих на работу в село. Там сейчас требуется девять тысяч специалистов. Молодые могут рассчитывать на подъемные до 200 тысяч рублей и льготное жилье. А работодателям возмещают часть затрат на зарплату начинающих работников, уточнила Ольга Базюк.

Спрос решает все

В управлении по труду и занятости населения Нижегородской области "РГ" перечислили наиболее востребованные специальности. Для выпускников вузов предложений мало, если они не айтишники. Эту тенденцию подтвердили в Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете имени Н.И. Лобачевского.

В Калининградской области тоже больной спрос на айтишников. Во многом на него повлияла "перезагрузка" законодательства о калининградской особой экономической зоне. В начале прошлого года инвестиционный порог для IT-бизнеса снизили до миллиона рублей. При этом новые резиденты получили беспрецедентные льготы. Инвесторы заявили о создании более 1,4 тысячи новых рабочих мест за первые три года.

Местный рынок труда оказался не готов к такому спросу на айтишников. И сейчас идет работа по его наполнению. IT-предприятия привлекают калининградских студентов и непрофильных специалистов, обучая их как собственными силами, так и в стенах вузов анклава. В рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" за три года программы повышения квалификации в сфере IT пройдут не менее восьми тысяч калининградцев.

Как видим, приходится перестраиваться на ходу. Хотя это не исключает необходимости на этапе формирования контрольных цифр приема в вузы закладывать потребности экономики регионов.

Остановить внутреннюю молодежную миграцию можно, наверное, теми же мерами, что и "утечку мозгов" на Запад. Молодые люди после учебы в вузе или ссузе должны иметь возможность найти хорошую перспективную работу, достойную зарплату, приобрести жилье. Немаловажную роль играют возможности для отдыха и развлечений: наличие театров, клубов, стадионов, молодежных кафе.

Есть, наверняка, и другие важные условия. Предлагаем экспертам, регионам, вузам и тем, кому за 18-ть, продолжить эту тему. И попытаться вместе найти решения, которые не дадут молодежной миграции стать опасной.

Пишите: korset@rg.ru с пометкой "Миграция молодежи"

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Татьяна Панина

Комментарий

Как молоды мы будем

В исследовании НИУ "Высшая школа экономики" есть очень любопытный прогноз. По нему получается, что к 2026 году наша страна выйдет из демографической ямы, потому что доля молодого населения в регионах начнет расти. В некоторых - стремительно (см. инфографику).

Но проблем молодежной миграции это не снимает, заметил в разговоре с "РГ" один из авторов исследования, заместитель заведующего лабораторией "Развитие университетов" Института образования НИУ ВШЭ Олег Лешуков.

Олег Валерьевич, а сегодня молодежная образовательная миграция между российскими регионами вызывает тревогу?

Лешуков: Смотря для кого. Для студентов, которые готовы сменить место проживания либо планируют поступить в конкретный вуз, возможность образовательной миграции - большое благо.

А вот у региональных властей, напротив, такая миграция может вызывать серьезную обеспокоенность. В первую очередь для регионов, которые имеют отрицательное сальдо миграции. Это вызов для рынка труда, общей привлекательности области, края, республики. Статистика свидетельствует, что, получив образование, выпускники столичных вузов и крупных образовательных центров не спешат возвращаться обратно. А если в регионе не хотят жить молодые люди и семьи, то это, согласитесь, повод для серьезных размышлений.

Кстати, для регионов, в которых высокое положительное сальдо миграции, ситуация также может быть неоднозначной. Если в город приезжают учиться много ребят из других регионов, это значит, что местным школьникам сложнее поступить в вузы, доступность для них высшего образования может снизиться. Кроме того, высокая доля "образовательных мигрантов" требует соответствующей инфраструктуры, в первую очередь общежитий.

В исследовании говорится о двух основных пиках миграции молодежи - "школа - вуз" и "вуз - рынок труда". И о том, что они связаны с экономической ситуацией в регионах. Если оставить все как есть сейчас, с какими проблемами мы столкнемся к 2026 году, когда прогнозируется наибольший прирост молодого населения?

Лешуков: История с пиками довольно интересная. Если в 2010 году масштаб миграции в послевузовском возрасте был больше, чем до поступления в вуз, то в 2016 году - наоборот. То есть решение о переезде стали принимать раньше.

При этом мы понимаем, что факторы образовательной миграции разные. Однако именно экономическая ситуация может быть одной из основных причин переезда в университет другого региона.

Но и сам переезд молодежи может привести к изменениям в регионе. Отток и приток молодого населения определяют возрастную структуру населения, эти перетоки связаны с потенциальными показателями рождаемости, составом трудоспособного населения и так далее.

Если выявленные нами тренды образовательной и послевузовской миграции сохранятся, то можно ожидать увеличение "нагрузки" на систему высшего образования наиболее привлекательных регионов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Томская область. Больше выпускников школ будут стремиться поступить в их вузы.

Это может привести к нескольким вариантам последствий. Расширение приема в вузы этих регионов означает, что потребуются серьезные дополнительные инвестиции либо повышение требований при поступлении. И тогда доступность высшего образования для местных школьников сократится.

Онлайн-образование, наверное, сгладит эти последствия?

Лешуков: Да, оно активно развивается прямо на наших глазах. Не исключено, что разные форматы получения образования онлайн (как полностью, так и в смешанном виде) смогут повлиять на миграционное поведение молодежи.

В целом же я смотрю оптимистично на прогнозные характеристики. Уже сейчас мы видим, что все больше внимания на государственном уровне уделяется развитию высшего образования и науки в регионах. Вузы проекта 5-100 (повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. - Прим. ред.) являются мощными аттракторами (притяжением. - Прим. ред.) для абитуриентов.

Для опорных вузов, созданных в 32 субъектах РФ, одной из основных задач является привлечение и удержание молодежи в регионе. Среди мероприятий национальных проектов "Образование" и "Наука" также есть несколько инициатив, которые могут повлиять на привлекательность научно-образовательных секторов в регионах.

Какова роль регионов в этом процессе, они могут на него влиять?

Лешуков: Обязаны. Мы полагаем, что анализ образовательной и послевузовской миграции должен стать важной компонентой стратегий социально-экономического развития регионов России.

Решить проблемы, связанные с образовательной миграцией, вузы в одиночку не смогут. Необходимы совместные усилия регионального и федерального уровня власти, региональных университетов и даже бизнеса.

При этом оговорюсь сразу, что всем сторонам необходимо четко понимать, какую задачу они хотят решить. Так как задача выравнивания показателей миграции при поступлении в университеты может оказаться не для всех регионов релевантной (актуальной. - Прим. ред.).

Есть примеры регионов, которые целенаправленно отправляют часть выпускников своих школ для обучения в другие области, края, республики на определенные образовательные программы (как правило, связанные с наибольшим дефицитом кадров на рынке труда). И потом создают для них условия, чтобы они вернулись обратно, например вводят гранты или дают служебное жилье. Такие решения могут быть менее затратными, их проще организовать в краткосрочном периоде.

Другие территории идут по пути разработки комплексных программ развития региональных систем высшего образования, призванных повысить эффективность и привлекательность своих вузов. Это требует серьезных инвестиционных ресурсов, поэтому подобные примеры пока являются редкостью.

Подготовила Татьяна Панина