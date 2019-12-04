В центре кинологической службы ГУ МВД по Пермскому краю служебных собак со щенячьего возраста учат всему, что поможет им стать поддержкой и опорой полицейского. Правильно вынюхивать, догонять, задерживать и охранять - оказывается, это целая наука.

При обыске автотранспорта собаке надо показать, где именно искать нужный запах, а как искать - подскажет нос. Фото: Надежда Пащенко

Чем больше пасть, тем лучше нос

Пригодность к службе во многом определяет порода собаки. Считается, что лабрадоры и спаниели лучше всех чуют наркотики. Среднеазиатские и кавказские овчарки хороши для охраны, ротвейлеры - отличные конвоиры, а немецкие и бельгийские овчарки универсальны и умеют почти все. Есть и исключения: у кинологов в Краснокамске на службе состоит бигль по кличке Флэш, некрупный охотничий лопоухий песик. Собаки этой породы нечасто служат в полиции, но чуткий нюх и непоседливый характер позволили Флэшу стать талантливой ищейкой.

- Как-то раз в квартире оперативная группа искала наркотики, - рассказывает начальник отделения розыска по следам человека Дмитрий Костиков. - Первые поиски ничего не дали, группа уже собиралась уходить, когда Флэш что-то почуял за кафельной плиткой в ванной. Разобрали тайник - и правда, вот они, запрещенные вещества.

На самом деле, признается специалист, талант Флэша - результат упорной работы его хозяина.

- Нужно уметь правильно направить питомца, - рассуждает начальник отделения дрессировки и разведения собак Алексей Ликутин. - Когда мы учим, например, обыскивать автотранспорт, собаке надо показать, где искать нужный запах, а как искать - подскажет его нос. Мы прячем предмет и указываем собаке: посмотри под капотом, в багажнике, в бензобаке. На тренировках используем, конечно, имитаторы запахов. У нас есть всякая бутафория: тротил, каннабис, галлюциногенные грибы. Если к нам приезжают студенты или школьники, банки с имитаторами можем спрятать кому-нибудь в карман, потом ставим человек десять в ряд и пускаем ищейку. Так она запоминает запах и учится находить запрещенные вещества.

Кстати, быть условным преступником на подобных тренировках не опасно - служебным собакам запрещено использовать кусательно-хватательные спецприемы. Объясняется это тем, что на момент задержания вина человека не доказана, он только подозреваемый. Поэтому собака должна удерживать его на месте и лаять для устрашения, но никак не травмировать. Хотя зачастую один только вид овчарки или ротвейлера может привести человека в оцепенение быстрее, чем дуло пистолета. Вот такая собачья работа.

Порой для полиции устраивают служебные проверки. Например, отправляют на детский новогодний праздник человека с сумкой фейерверков. Охрана его не пропускает - приезжают кинологи с собаками, которые обнаруживают взрывчатые вещества. И пусть в этом случае никакого криминала нет, служебные псы всегда обязаны различить запах пороха, даже если он находится внутри безобидной на первый взгляд хлопушки. В следующий раз там может оказаться самодельная бомба.

Тренируемся на свиньях

Прежде чем превратиться в полицейского пса, собаки проходят щенячий "детский сад". Там за ними внимательно наблюдают: хорошо ли развиваются? боятся ли выстрелов? любят ли играть и охотиться? Собак, не прошедших отбор, списывают, ну а тех, что оставляют, действительно можно считать элитными представителями пород.

- Мой шестилетний кобель считает себя аристократом - с дворнягами не водится, не любит бестолковых псов, - рассказывает Дмитрий Костиков. - Они к нему тоже никогда не полезут, потому что чувствуют воспитание и силу.

С полугодовалого возраста щенков учат основным командам, а после года приступают к профильному обучению. Для тренировки собак, которым придется искать человеческие останки, есть свой имитатор - тухлая свинина. Ищейки в итоге четко запоминают запах, который они могут искать снова и снова. Более того, собака должна уметь отличить запахи останков на разных стадиях разложения, ну а чьи они - свиньи или человека - ей без разницы.

Например, полиция ищет на свиноферме труп пропавшего человека. Собаку-ищейку отправляют на поиски, и она вполне может первым делом найти тушку поросенка. Но это не значит, что она не справилась: опергруппа проверяет находку и, если случилась осечка, отправляют четвероногого напарника искать дальше.

Основная мотивация при дрессировке - игра и угощение. Принцип простой: собака сделала то, что человек попросил. Она привыкает, что затем следует поощрение. Так же, как люди получают зарплату, служебные собаки получают пищу. Причем это должна быть особенная еда, а не просто сухой корм, который им дают каждый день. Кинологи всегда угощают только тем, что собака не ест регулярно - за обычный корм будет стараться только сильно голодный пес.

Бытует убеждение, что собак, обученных искать запрещенные к обороту вещества, постоянно ими кормят или обкалывают. Так у животных якобы появляется "ломка", которая и заставляет их искать по запаху. Кинологи категорично заявляют: ничего подобного.

Акела промахнулся

Как и у людей, у собак есть свой пенсионный возраст - как правило, после восьми или 10 лет. Собирается специальная комиссия, она и решает, может ли пес дальше выполнять свои обязанности и насколько точны его навыки. Отслуживший "старичок" зачастую остается у своего напарника-полицейского, который уже не представляет жизни без питомца.

- Жизнь служебных собак не самая легкая, - рассуждает Дмитрий Костиков. - Большие физические нагрузки в любых погодных условиях, порой даже приходится летать на вертолетах. Представьте: стоит вертолет с работающими лопастями, ветровая отдача такая, что человек сгибается. А собаке каково? Поэтому мы со щенячьего возраста приучаем их к разным раздражителям.

И все-таки при должном уходе, заботе и внимании любой пес будет счастлив, потому что главное, что ему нужно, - любящий хозяин.

Прямая речь

Александр Лыков, врио начальника ЦКС ГУ МВД России по Пермскому краю

- Без любви к животным успеха не добиться. Как вы к ним, так и они к вам. Собакам всех пород присуще редкостное в животном мире качество -преданность человеку, а это очень важно в нашей службе.