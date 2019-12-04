В Самарской области женщины, которые вместе с детьми временно живут в социальных гостиницах при центрах соцобслуживания или приютах, смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь.

Вчера на заседании Губдумы приняли поправки в региональный закон "О бесплатной юрпомощи в Самарской области". Теперь право на бесплатную юридическую поддержку появилось у самарчанок, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Другими словами, это ожидающие ребенка или уже растящие детей матери, которым некуда идти и не на что жить. Именно для таких ситуаций и открыты соцгостиницы в семи казенных учреждениях региона - центрах соцобслуживания и приютах - "Радуга", "Дельфин", "Дом детства" и других.

Поправки в закон продиктованы самой жизнью. Если заглянуть в статистику госучреждений за последние пару лет, то окажется, что почти всем здешним мамам нужна была правовая поддержка. Теперь им помогут составить заявление, жалобу, ходатайство и другие документы правового характера профессиональные юристы. Также они возьмут на себя обязательства по представлению интересов женщин в судах, ведомствах и организациях. Правовую помощь можно будет получить через сеть госюрбюро или взяв адвоката (их списки формируются палатой адвокатов заранее на год). Затем бюджет оплатит труды юриста. Ежегодно новой услугой, судя по статистике последних лет, смогут воспользоваться более 300 самарчанок.