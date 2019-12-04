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04.12.2019 21:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Нацпроект повысил зарплату

Самарская область лидирует по росту производительности труда
Текст: Анна Шепелева (Самара)
Российская газета - Спецвыпуск № 275(8033)
Самарская область успешно выполняет все показатели нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Регион стал пилотным по запуску в стране проекта по повышению производительности труда.
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости www.ria.ru Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости www.ria.ru

Сейчас область входит в пятерку российских регионов-лидеров как по количеству предприятий - участников госпрограммы - подано 90 заявок, так и по эффективным результатам.

В Самарской области с десяток компаний еще в конце 2017 года вошли в так называемую первую волну нацпроекта. Поэтому внедренные на предприятиях принципы бережливого производства уже дали свои результаты, в том числе финансовые. Причем, если в программе заявлен прирост выработки в пять процентов в год, то на самарских предприятиях показатели куда более высокие. Так, замгендиректора "Средне-Волжский механический завод" Сергей Чернов рассказал, что после оптимизации пилотного производственного потока производительность труда в перерасчете на одного работника выросла на 48 процентов. Существенно снизились объемы незавершенного производства и длительность производственного процесса. Это уже позволило увеличить зарплаты на потоке на 23-32 процента.

Фото: iStock
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Принципы бережливого производства на практике самарским предприятиям помогают внедрять эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) и Регионального центра компетенций (РЦК). Руководитель проекта ФЦК Константин Пашутин рассказал об оптимизации одного из потоков на "АвтоВАЗТрансе", на котором благодаря нацпроекту ускорили процесс техобслуживания тягачей почти в 20 раз. Теперь машины возвращаются на линию не через пять суток, а в тот же или на следующий день.

В этом году реализация нацпроекта идет уже более чем на 50 местных предприятиях.

- Самарская область - один из немногих регионов, который выполняет все показатели, установленные в рамках нацпроекта: привлечение компаний, рост производительности труда на предприятиях-участниках, количество сотрудников, обучающихся принципам бережливого производства, модернизация служб занятости и ряд других, - рассказал министр промышленности и торговли региона Михаил Жданов.

В нацпроекте участвуют более 50 самарских компаний

Он также отметил большую вовлеченность в проект руководства Самарской области, команды, которая реализует проект, и заинтересованность со стороны предприятий.

Фото: iStock
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Самарская область в рамках нацпроекта стала первопроходцем по ряду направлений. Именно здесь на базе "СВМЗ" открылась одна из первых в стране "Фабрика процессов", где сотрудники участников-предприятий на практике изучают принципы бережливого производства. Также запущен первый коммерческий центр компетенций госкорпорации "Ростех".

- Кроме того, в области создан первый в России поток-образец офисного формата в службе занятости. Благодаря внедрению бережливых технологий вдвое сократилось время трудоустройства. Этот опыт уже заинтересовал другие субъекты, - отметил Михаил Жданов.

Скоро РЦК откроет в регионе первую "Фабрику офисных процессов". К 2024 году уже 250 крупных и средних самарских предприятий повысят производительность труда по нацпроекту.

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