Пенсии и здоровья ей хватает на все. Она умеет копить на мечту не только деньги и силы, но и позитив, которым щедро делится с окружающими. Корреспондент "РГ" отправилась в гости к счастливой даме. Назвать Нелли Ивановну "бабушкой" язык не поворачивается.

Нагулять настроение

С морозца, еще не тронутого снегом двора я переступаю порог ее квартиры и попадаю в сказку. Картины, корзинки, коврики и прочий hand made, включая возвышающуюся в углу комнаты пирамиду из тыкв, собственноручно выращенных и принесенных с дачи. Рюкзачок летних тягот не выдержал, дал трещину, а хозяйка, что носила за плечами по семь кило яблок - полна здоровья и уже нарезает на кухне домашние пироги.

"А как же фигура? - интересуюсь участливо. - Мне вас рекомендовали как активную ЗОЖницу", но Нелли Ивановна только улыбается: "Теста совсем немного, пироги заливные, кусочек - в радость, а потом все это надо выходить".

Ходит она ежедневно и с удовольствием. Отмахать от дома до дачи 15 километров или все 30 в оба конца до Бузулукского бора - для нее не проблема. Может палочки взять (никакой клюки, разумеется) для скандинавской ходьбы или лыжные, чтобы пробежаться, скользя по хрустящему снегу. Общественным транспортом пользуется редко, "да и не везде автобусы ходят".

Лекарство от старости

В трудовой жизни Нелли Ивановна была фармацевтом, то есть продавала людям лекарства от всяких хворей. Хотя, как сама признается, в ее домашней аптечке и сегодня только йод. Простуду, если вдруг шарф в мороз забудет надеть, лечит волшебной смесью лимона с медом и имбирем. А более серьезных болезней не случается, она их выхаживает.

- Если у человека метеозависимость или сердце нездорово, без таблеток не обойтись. Но ведь они чаще убирают только симптомы, а причина многих недугов - в недовольстве жизнью. Тут и надо проводить перезагрузку, - объясняет Нелли Ивановна. - Я себя от неприятностей избавила - в общественном транспорте почти не езжу, на лавочках горести не обсуждаю, в очередях не стою, расчеты за коммуналку перевела на автоплатеж, если уж погода за окном совсем плохая - греюсь рукоделием и кулинарными изысками.

Подкладывая мне очередной кусок ватрушки, хозяйка одновременно набросала с десяток рецептов недорогих и вкусных блюд, уточнив, что мясо тоже любит и вообще щи - самое что ни на есть позитивное блюдо и по цене, и по согревающей сытости. Еще вкусно искупаться в ледяной проруби голышом, чтобы тело дышало. Очень полезно себя наряжать и бывать на природе.

Тусклую осень, в которую мы пошли прогуляться по городу, она подогрела алыми брюками и оранжевым шарфом с изящно вывязанными цветами. "Не люблю монохромное серо-черое, как у всех. Ищу изюминку", - поделилась собеседница, завершая легкий макияж: немного синей туши и капелька розовой губной помады. Настроение нарисовано.

Зеленый бор и синее море

Страсть к путешествиям у Нелли Ивановны была всегда, поэтому по второму ремеслу она - руководитель туристических групп. Была в советское время такая должность сопровождающего для детей и взрослых. Вот с ними Буцких и объехала почти все просторы СССР от Сахалина и Валаама до Армении и Средней Азии. Денег это приносило немного, но впечатлений - массу. А когда вышла на пенсию (после положенных 55 лет еще долго трудилась в аптеке), ситуация почти повторилась - денег немного, но ярких впечатлений для жизни требуется много. Тут-то Нелли Ивановна и решила "пуститься" по миру.

"Круизная" бухгалтерия

- Из пенсии в 17 тысяч около шести съедает коммуналка, пять - уходит на собственное питание, но запасы продуктов у меня всегда есть, можно и в меньшую сумму уложиться. На возможный порыв трубы и другой внезапный ремонт откладываю в "кубышку". Одежды и обуви мне до ста лет хватит, так что оставшиеся от пенсии деньги коплю на путешествия, - делится "круизной" бухгалтерией женщина.

На один выезд к теплым морям за год удается отложить тысяч пятьдесят-шестьдесят. Поэтому приходится не только желания учитывать, но и возможности, чтобы за визу не платить, чтобы питание недорогое и никаких лишних покупок в пути.

Она объездила 14 стран дальнего и не очень зарубежья (реально дальнего - Куба, Китай, Индия), причем все после выхода на пенсию. Туры ищет не только в местных агентствах, но и через интернет. Покупает трансфер и проживание, а экскурсии оплачивает уже на месте. "Сейчас вот, - говорит, - недорогую Мексику выставили из Москвы, можно в 40-50 тысяч уложиться".

- Ездила и полудикарем, хотя языка не знаю, а что язык, когда на пальцах все можно объяснить, - говорит бывалая путешественница и заливается звонким, почти девичьим смехом. - Есть сложности и с тем, что путешествую я всегда одна - это и по отелям дороже, и при переездах на большие расстояния. Вот в Индии, например, вещи ни на минуту нельзя оставить - унесут. Но искать попутчика в интернете боязно, а среди подруг не нашлось столь же легких на подъем.

Нелли Ивановна и с аквалангом плавала, и у водопадов жила, и на коралловые рифы добиралась, и жареных кузнечиков пробовала, и на "тук-туках" в зной ездила - это автобусы такие, куда людей азиаты гроздьями запихивают. "Вот только автостопом еще не пробовала", - признается.

"А что же это за табличка у вас в руках "Возьми меня" на одном из фото в Сети?" - спрашиваю собеседницу.

- Так это местный экстрим. Летом в 45 километрах отсюда проходил фестиваль костровой еды. Надо было полпути ехать на электричке, а дальше - никакого транспорта нет. Почти 15 километров прошла пешком, а табличку на всякий случай заготовила, вдруг кто мимо поедет - не пригодилась, - признается Нелли Ивановна. - Назад с артистами вернулась, но как там сами местные жители без автобусного сообщения живут, даже представить трудно.

Молодежь из Бузулука несмотря на его чистый воздух уезжает в Самару или дальше, в столицу. Нелли Ивановна считает, что это правильно - нужно расти и делать карьеру. У нее самой дочь окончила МГУ и академию танцев в Севилье и сейчас живет в Москве. А она вот живет тут, потому что приросла к здешним красотам.

Мы заходим с ней в водонапорную башню (местные говорят, что лучшая в мире), где сейчас работает пекарня, покупаем фирменные плюшки и зефир, а потом поворот за поворотом поднимаемся на смотровую площадку, откуда открывается прекрасный вид на Бузулук и его окрестности. Но Нелли Ивановна не упускает в пути еще и возможность похвалить хозяйские герани, многоцветьем залившие все башенные окна. Красоту всюду видит!

Восхождение на подиум

Нелли Ивановну знает половина 86-тысячного Бузулука, во всяком случае его просвещенная часть. Поэтому, когда ее пригласили к участию в проекте "У красоты нет возраста", она, не раздумывая, согласилась на новый опыт. С моделями занимались косметологи, стилисты, имиджмейкеры. Но ее что учить? Вкус - от природы, чувство стиля - от души, а мастерство в рукоделии - от мамы. К простому платью так шарфик повяжет и шляпку подберет, что всегда новый образ. Фото проекта, где возрастные модели позируют на фоне старых, восстановленных волонтерами "Том Сойер феста" кружевных домиков Бузулука, - лучшее подтверждение тому, что у красоты нет возраста. И не исключено, что Нелли Буцких еще пройдет по подиуму, скажем, Милана, ведь Италия, где ей удалось побывать дважды, - ее особая любовь.