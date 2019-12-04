Самарским предпринимателям помогут найти бизнес-партнеров

В Самаре 17 и 18 декабря в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" пройдет форум для предпринимателей "Мой бизнес".

Ожидается, что в форуме примут участие порядка тысячи человек. Он будет полезен как действующим предпринимателям, ориентированным на развитие бизнеса, так и людям, желающим открыть свое дело, а также представителям органов власти и крупных компаний, которые заинтересованы в сотрудничестве со средними и малыми предприятиями. Форум - это шанс для представителей бизнеса найти новых клиентов, почерпнуть новые идеи и получить опыт и навыки ведения собственного дела. Зарегистрироваться на мероприятие можно на портале mybiz63.ru.

Участники форума узнают о широком спектре государственной поддержки бизнеса в рамках нацпроекта, а также об инновациях, особенностях франчайзинга, бизнес-трендах, аспектах "маркетинга будущего", новых возможностях самозанятых и многом другом.

Кстати, налоговый режим для самозанятых граждан, успешно апробированный в четырех экспериментальных регионах, с 1 января 2020 года распространят еще на 19 регионов-доноров, в состав которых входят города с населением более миллиона человек. В списке этих субъектов - и Самарская область. Госдума РФ уже приняла законопроект в первом чтении.

Это особый режим с упрощенным порядком регистрации без необходимости посещения налогового органа. Кроме того, самозанятые освобождаются от использования контрольно-кассовой техники, не сдают какую-либо отчетность госорганам. И сами ставки очень комфортные. С условием работы без наемных сотрудников можно платить 4 процента с доходов при работе с физлицами или 6 процентов - при работе с компаниями и индивидуальными предпринимателями.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, привлечение жителей региона к предпринимательской деятельности и дальнейшая поддержка их бизнес-инициатив - одно из приоритетных направлений деятельности областного минэкономразвития и инвестиций. С каждым годом предпринимателей, принявших решение открыть собственное дело, становится все больше. А это значит, что меры поддержки, которые сейчас работают в Самарской области, и комфортный деловой климат способствуют развитию малого и среднего предпринимательства.

Отметим, в режиме "одного окна" с предпринимателями в Самарской области сотрудничает Агентство по привлечению инвестиций.

Кстати



3 декабря в Тольятти состоялся студенческий форум "Мой бизнес - взлетная полоса", а 6 декабря аналогичное мероприятие пройдет в Самаре - в выставочном центре "Экспо-Волга". В обоих форумах примут участие более тысячи студентов колледжей и вузов региона.