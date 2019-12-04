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Текст:   Марина Трубилина 
12:47 04.12.2019

Стартовал прием заявлений от дольщиков на получение компенсаций

Начался прием заявлений от дольщиков проблемных домов на компенсации, решение о выплате которых было принято в ноябре на заседании Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Первым регионом, где стартовал прием заявлений, стала Саратовская область. С 9 декабря подавать заявления в банк ДОМ.РФ смогут дольщики Ивановской области, с 10 декабря - Красноярского края. С 16 декабря начнется прием заявлений в Республике Саха (Якутия), Орловской, Пензенской и Ленинградской областях.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Выплата будет производиться в рублях. Размер компенсации рассчитывается индивидуально для каждого дольщика, на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения, умноженной на площадь квартиры (но не более 120 квадратных метров). Компенсации за нежилые помещения и машино-места будут соответствовать стоимости заключенного договора.

В ноябре Наблюдательный совет впервые после внесения изменений в правила выплаты компенсаций принял решения по 56 проблемным домам. Дольщики 30 из них получат денежное возмещение, еще 26 домов решено достроить. На эти цели направлено около 10 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов и компенсационного фонда. Ожидается, что до конца года Наблюдательный совет рассмотрит ситуацию с еще примерно 250 домами.

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