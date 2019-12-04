Стартовал прием заявлений от дольщиков на получение компенсаций

Начался прием заявлений от дольщиков проблемных домов на компенсации, решение о выплате которых было принято в ноябре на заседании Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Первым регионом, где стартовал прием заявлений, стала Саратовская область. С 9 декабря подавать заявления в банк ДОМ.РФ смогут дольщики Ивановской области, с 10 декабря - Красноярского края. С 16 декабря начнется прием заявлений в Республике Саха (Якутия), Орловской, Пензенской и Ленинградской областях.

Выплата будет производиться в рублях. Размер компенсации рассчитывается индивидуально для каждого дольщика, на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения, умноженной на площадь квартиры (но не более 120 квадратных метров). Компенсации за нежилые помещения и машино-места будут соответствовать стоимости заключенного договора.

В ноябре Наблюдательный совет впервые после внесения изменений в правила выплаты компенсаций принял решения по 56 проблемным домам. Дольщики 30 из них получат денежное возмещение, еще 26 домов решено достроить. На эти цели направлено около 10 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов и компенсационного фонда. Ожидается, что до конца года Наблюдательный совет рассмотрит ситуацию с еще примерно 250 домами.