В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим, один человек погиб

Сегодня утром в Орджоникидзевском районе Перми прозвучали выстрелы. Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе в Управления Росгвардии по Пермскому краю, сотрудниками силового ведомства был задержан вооруженный преступник.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что преступник открыл беспорядочную стрельбу из ружья по прохожим, в результате чего убил женщину и ранил несколько человек, в том числе одного сотрудника Росгвардии.

В настоящее время преступник обезврежен и доставлен в отделение полиции. Предположительно, открывший стрельбу мужчина находился под воздействием наркотиков.