В Перми врачей осудили за смерть беременной двойней женщины

Пермский суд признал двух врачей краевого перинатального центра виновными в смерти 33-летней женщины, беременной двойней. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

Акушер-гинеколог и заведующая отделением перинатального центра приговорены к 2,5 годам ограничения свободы. Кроме того, после окончания срока наказания, им в течение 2,5 лет запрещено заниматься медицинской деятельностью.

Установлено, что беременная двойней пациентка месяц находилась на лечении в пермском краевом перинатальном центре. Акушер-гинеколог и заведующая отделением выбрали неверную тактику лечения беременной женщины. В результате пациентка заразилась сепсисом. Несмотря на все срочно принятые меры, спасти ее удалось. Она умерла, при этом произошла внутриутробная гибель обоих детей.