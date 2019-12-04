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04.12.2019 14:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми врачей осудили за смерть беременной двойней женщины

Текст: Константин Бахарев

Пермский суд признал двух врачей краевого перинатального центра виновными в смерти 33-летней женщины, беременной двойней. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

Фото: iStock
В Нижнем Новгороде жестоко убита беременная женщина

Акушер-гинеколог и заведующая отделением перинатального центра приговорены к 2,5 годам ограничения свободы. Кроме того, после окончания срока наказания, им в течение 2,5 лет запрещено заниматься медицинской деятельностью.

Установлено, что беременная двойней пациентка месяц находилась на лечении в пермском краевом перинатальном центре. Акушер-гинеколог и заведующая отделением выбрали неверную тактику лечения беременной женщины. В результате пациентка заразилась сепсисом. Несмотря на все срочно принятые меры, спасти ее удалось. Она умерла, при этом произошла внутриутробная гибель обоих детей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Халатность врачей
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