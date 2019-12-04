Согласно данным Роспотребнадзора по Пермскому краю, за девять месяцев текущего года в регионе в 2,2 раза снизилось количество отравлений спиртосодержащей продукцией, а смертность упала втрое.

О том, стали ли пермяки меньше пить, за счет чего удалось достичь таких показателей и как бороться с алкоголизмом, "Российская газета" беседует с главным внештатным психиатром-наркологом министерства здравоохранения Пермского края Ларисой Юрковой.

Лариса Владимировна, действительно ли жители края стали меньше употреблять алкоголя?

Лариса Юркова: Цифры статистики на самом деле становятся все менее пугающими, но проблема остается по-прежнему одной из самых актуальных.

Роспотребнадзор, постоянно проводящий токсикологический мониторинг, отмечает, что в прошлом году в Прикамье по сравнению с 2017 годом смертность от отравлений снизилась вдвое. Стало меньше не только случаев с летальным исходом, но и отравлений суррогатами. На 23 процента снизилась заболеваемость алкоголизмом.

Всего за период с 1 января по 30 сентября 2019 года среди населения Пермского края зарегистрировано 283 случая отравлений спиртосодержащей продукцией, из них 122 - со смертельным исходом. Это минимальные показатели за последние пять лет.

Вообще, в последние пять - семь лет у нас было принято достаточно много ограничений, связанных с оборотом алкогольной продукции. Например, запрет на продажу в определенные часы, в некоторые праздники, вблизи образовательных учреждений. Практически полностью прекращена продажа спиртного несовершеннолетним. Алкоголесодержащие коктейли, которые раньше можно было легко купить где угодно, тоже под запретом. В регионе создана трехуровневая система поддержки проблемных семей, работают детские телефоны доверия, а в наркодиспансере открыто подростковое отделение.

Когда и как человеку может быть поставлен диагноз "алкоголизм"?

Лариса Юркова: Прежде всего надо отметить, что сделать это может только врач психиатр-нарколог и только при определенных условиях. Основной признак - это, конечно, абстинентный синдром. Но тут необходимо отличать алкоголизм от разового алкогольного отравления. Если на следующий день у человека болит голова, он разбит, это еще не значит, что ему можно ставить диагноз. Если же утром он первым делом думает, что надо обязательно выпить, а выпив, испытывает облегчение, то это действительно так называемый синдром отмены. Он проявляется, когда яд прочно вошел в систему обмена веществ и без его определенного уровня в крови организм человека уже не может жить. Это один из признаков настоящего алкоголизма.

Другой признак - это утеря контроля над ситуацией. Человек может сесть пьяным за руль, прийти на работу, в детский сад за ребенком, вообще забыть и детей, и другие обязательства. В таком случае нужно как можно быстрее обращаться за помощью и лечением.

Но, как правило, больной уверен, что у него все в порядке, а это окружающие ведут себя неадекватно.

Лариса Юркова: Да, это так. Человек не признает проблемы и не может, а главное - не хочет ничего делать. Отмиранием чувства ответственности и страшен алкоголизм. Несколько лет назад в Прикамье ребенок умер после того, как пьяная мать покормила его грудью. К счастью, такого сейчас нет, но проблема остается. Тем более что заставить лечиться от наркозависимости нельзя, для этого необходимо решение суда. Тут поможет только общественная пропаганда, родные и близкие. Но, как показывает практика, далеко не все знают, как правильно действовать в такой ситуации.

Поэтому в городском наркодиспансере с 2008 года организованы курсы общения с зависимыми людьми. Занятия проходят раз в неделю и пользуются популярностью. Иногда там собирается до 30 человек.

Считается, что женский алкоголизм не лечится. Это так?

Лариса Юркова: Нет, он лечится, как и мужской. Другое дело, что женский организм физиологически устроен так, что может гораздо быстрее попасть в зависимость. Однако у женщин все же куда большая степерь ответственности за семью и детей, и это помогает им взять себя в руки.

Чаще всего женский алкоголизм - следствие одиночества. Если сюда добавить проблемы на работе, низкую самооценку, есть риск, что алкоголь станет постоянным спутником. Если это случилось, можно опоздать с помощью, поскольку пьющую женщину трудно вычислить - как правило, она пьет одна и в своих проблемах ей очень сложно признаться даже себе.

А почему возникает тяга к спиртному у мужчин?

Лариса Юркова: Большинство людей попадают в зависимость из-за психологических проблем. Это может идти даже из детства.

Но если мы как можно раньше будем создавать условия для занятий спортом, каких-либо увлечений, то пьющих людей станет заметно меньше.

Это может быть все что угодно: математика, изобретательство, все, что приносит удовольствие. Именно отсутствие удовольствия приводит к тому, что люди начинают искать сильные ощущения в алкоголе.

Чем больше в жизни ярких впечатлений, полученных естественным путем, тем меньше общество склонно к алкоголизации или наркотизации.

Можно ли алкоголика вылечить окончательно?

Лариса Юркова: Это рецидивирующее заболевание, окончательного выздоровления нет. Но мы говорим о ремиссии. Есть много историй, когда зависимые от алкоголя люди десятилетиями ведут трезвый образ жизни. Они получили образование, создали семьи, обзавелись друзьями и реализовались в профессии. Просто исключив алкоголь из своей жизни.

В Пермском крае есть группы анонимных алкоголиков и наркоманов. Программе уже более 50 лет, и она доказала свою эффективность. Одно из золотых правил анонимных алкоголиков: "Сегодня". Каждое утро они встают и говорят: "Я сегодня не пью". Не загадывая на месяцы вперед, они не пьют именно сегодня. И это помогает годами.

Кстати

Примерно 56 процентов пермяков имеют склонность к потреблению психоактивных веществ. Дело в том, что в регионе много людей принадлежит к финно-угорской группе. Они отличаются тем, что их организмы фермент для расщепления алкоголя вырабатывает в небольшом количестве, и спиртное для них - яд.