В Татарстане при пожаре на нефтепроводе пропали двое рабочих

В Альметьевском районе на нефтеперекачивающей станции во время ремонтных работ произошло возгорание. Пожар локализован, но спасатели не могут найти двух рабочих.

Как сообщил "РГ" начальник отдела по работе со СМИ ГУ МЧС по Республике Татарстан Андрей Родыгин, информация о происшествии поступила по системе "112" в 10.28 утра. Пожару был присвоен третий ранг. На устранение ЧП были брошены силы Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона.

Выяснилось, что рабочие проводили плановую очистку неэксплуатируемого резервуара объемом 20 000 кубических метров, в это время он загорелся. Внутри произошло сильно задымление. К 11.42 пожар на площади 45 квадратных метров был локализован.

"Информация по погибшим и пострадавшим уточняется", - добавил Андрей Родыгин.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МЧС, при пожаре пропали двое рабочих. Сейчас спасатели заняты их поисками.