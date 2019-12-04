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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Не курят, но жуют

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 274(8032)
Родители и педагоги озабочены распространением среди подростков никотинсодержащих товаров
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Государственной думе РФ готовится законопроект, запрещающий торговлю любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин, - так называемыми пэками и снюсами, которые все чаще стали употреблять подростки.

По стране прокатилась целая волна отравлений школьников. Председатель АНО "Родительский комитет Удмуртской Республики" Дмитрий Выдрин сообщил, что участились заявления родителей и педагогов об употреблении детьми этой гадости.

- От родителей нам поступило несколько десятков обращений. Старшие школьники, которые каким-то образом умудряются купить эти "шайбы", продают их младшим школьникам. Обращались родители третьеклассников - они закладывают под губу себе это безобразие, - рассказал Выдрин.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Заместитель главного врача по детской наркологии Республиканского наркологического диспансера Светлана Садовникова заверила, что случаев отравления пэками пока не было, однако по факту их употребления к наркологам обращаются родители с подростками, есть случаи направления из образовательных организаций. Кроме того, врачей просят выезжать в школы и проводить беседы.

- Кого-то заметили, где-то родители обратились, поэтому наши специалисты сейчас активно выезжают во все районы республики для проведения разъяснительной работы. Конкретные обращения сейчас немногочисленны: их было десяток-полтора. О массовости пока речь не идет, но сигналы очень тревожные, - рассказала Садовникова.

Тем временем Совет отцов Удмуртии уже обратился в Госсовет региона с предложением запретить продажу никотиновых пэков на территории республики.

- Этот законопроект нами уже разработан. Я думаю, что скоро мы его разместим для оценки регулирующего воздействия на интернет-портале. Там прописаны запрет продажи несовершеннолетним и установление штрафов. Причем для юридического лица в проекте закона предлагается максимальная сумма. Учитывая резонанс и то распространение, которое сегодня есть, - от 500 тысяч до одного миллиона рублей, - прокомментировала председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова.

Тем временем

В Удмуртии запретили продажу безалкогольных тонизирующих напитков-энергетиков несовершеннолетним. Поправки в региональный закон "Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений" единогласно поддержали депутаты Госсовета республики. Энергетики нельзя будет продавать в детских, образовательных, медицинских, спортивных учреждениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних и автоматах. По словам председателя постоянной комиссии Госсовета республики по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежды Михайловой, энергетические напитки опасны прежде всего их неконтролируемым употреблением. В состав входят кофеин, красители, консерванты и еще много разных веществ, которые, по исследованию Всемирной организации здравоохранения, превышают суточную норму кофеина.

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