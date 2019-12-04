Елена Вавилова приехала в Уфу для презентации своей книги "Женщина, которая умеет хранить тайны", написанной в соавторстве с Андреем Бронниковым. График визита был достаточно плотный: встречи со студентами, общение с читателями. Но, как настоящий профессионал, умеющий с пользой потратить каждую минуту, она нашла время для беседы с корреспондентом "Российской газете".

Кстати, этот профессионализм чувствуется во всем: на встречу пришла подтянутая, энергичная, стильная, уверенная в себе женщина с легкой вежливой американской улыбкой на лице. Настоящая леди. Впрочем, в Америке ее и знали как риелтора Трэйси Ли Энн Фоли. И все же это наша соотечественница - в прошлом, разведчик-нелегал, полковник СВР в отставке, более 20 лет проработавшая с мужем за границей. И несмотря на еле уловимый акцент, проскальзывающие порой в речи "американизмы" и совершенно западный стиль во всем, она русская. Русская до пронзительности. В мелочах и глобальном.

Елена Станиславовна, кому как не вам, столько лет отдавшей службе, задать этот вопрос: с чего же начинается Родина?

Елена Вавилова: Вы знаете, мы с мужем думали об этом на каждом этапе нашей жизни. И тогда, когда нас пригласили работать в разведке, и когда выехали за рубеж. Особенно - в 90-е годы: СССР, страна, где мы родились, на чьих идеалах мы воспитывались, где остались наши родители, которой мы присягали, распалась. Нужно было найти мотивацию: во имя чего и кого работать дальше? И вот тогда, наверное, выкристаллизовалась мысль, что Родина - это не государственный строй или состав правительства. Это твоя земля, люди, живущие на ней, которых объединяет общий язык, культура, духовность. Более того, в тот момент появилось понимание важности своей профессии разведчика, добытчика информации, которая может помочь моей Родине в сложное время.

Многие склонны романтизировать вашу профессию. Это соответствует действительности?

Елена Вавилова: Поначалу да. В молодости я была немного авантюристкой, активисткой, любила мальчишечьи игры, увлекалась искусством: танцами, музыкой, писала в студенческую газету (кстати, там меня и заприметили сотрудники органов). Естественно, меня одолевала жажда приключений, ведь попасть за рубеж в советские годы было практически нереально. Но потом романтика проходит и начинается тяжелый монотонный труд. А еще - ностальгия. Мы с мужем много думали: что будет, когда работа закончится? Где придется доживать свой век? И, знаете, оказалось, что самое страшное для нас - быть похороненными под чужим именем в чужбине.

Признаться честно, работа разведчика как-то не представляется монотонным трудом...

Елена Вавилова: Если вы думаете, что это погони и перестрелки в духе фильмов о Джеймсе Бонде, то ошибаетесь. К какому-то результату идешь месяцами, к какому-то - годами. Причем сам ставишь себе задачи, разрабатываешь план действий, сам его реализуешь.

Мы приехали на запад с одним чемоданом. Важно было ничем не выдать себя, поэтому постоянно наблюдали за окружающими. Я, к примеру, выбрала женщину примерно одного со мной возраста и перенимала ее привычки, манеру одеваться. Пришлось забыть о многом, к примеру, о кулинарных пристрастиях. Гречка и винегрет - не западная кухня.

Помимо ассимиляции в обществе на бытовом уровне, нужно было добиться определенного положения в обществе: разведчик-домохозяйка много пользы не принесет. Поэтому мы постоянно учились, совершенствовались.

С виду у нас была обычная жизнь: отвозили детей в школу, шли на работу, а по вечерам начинался второй рабочий день - отправка шифровок, сеанс радиосвязи. И постоянный самоконтроль. Мы даже во время прогулок по парку или в лесу не могли поговорить на родном языке. Это психологически тяжело.

Вы считаете себя патриотом?

Елена Вавилова: Да, это основное качество, которое должно быть у человека, работающего в разведке. Нельзя человека, не любящего Родину, заставить делать то, что делали мы.

В связи с этим не могу не задать вопрос, быть может, не очень приятный. Вам как женщине, матери, человеку, который очень трепетно относится к России, было горько за то, что своих детей вы растили в другой культуре? Это потом возвратилось бумерангом, когда дети, не знавшие о вашей профессии, в штыки восприняли информацию, что вы с мужем - русские разведчики?

Елена Вавилова: Это, действительно, сложный и болезненный вопрос... Принимая решение родить детей, мы понимали: на нас лежит большая ответственность за то, что определили в какой-то степени их судьбу. И чувство вины перед сыновьями, безусловно, есть. Но мы выбрали правильную линию их воспитания. Да, я не могла рассказывать им русские сказки и стишки. Пела колыбельные на английском языке. Но одновременно мы старалась воспитать их на общечеловеческих ценностях. Мы отдавали себе отчет, что, живя в Америке, дети могут впитать чисто американскую идеологию. Поэтому решили прививать им европейскую культуру: отдали детей в двуязычную школу, постоянно возили их по миру. И их взгляды и менталитет стали много шире, чем у стандартного американца. Это и помогло преодолеть обиды и непонимание ситуации, когда нас раскрыли и арестовали. Да, поначалу сыновьям было сложно принять, что их родители не те, за кого они себя выдавали. Возник даже вопрос, имели ли такие родители право заводить детей? Старались им объяснить, что жизнь не ограничивается только работой, даже если это разведка. И каждому хочется оставить после себя свое воплощение на этой земле. В детях. Мы много разговаривали, старались донести мысль - почему выбрали этот путь. Дети поняли и простили. Помогло и то, что мы очень близки по духу, эмоционально связаны.

Зачеркнуть бы всю жизнь, да сначала начать... Зная, что будет предательство, непонимание детей, повторили бы свой путь?

Елена Вавилова: Очень важный вопрос. Да. Повторила бы. Было нелегко, но я знала, ради чего живу, работаю, и это помогало идти вперед.

Ключевой вопрос

К сожалению, у многих молодых людей сейчас тоже нет понимания, что Россия - не просто точка на географической карте. Как бы вы объяснили им, что такое Родина?

Елена Вавилова: Современной молодежи сложнее: сейчас много информации, в которой сложно вычленить: где фейк, где реальные факты. Поэтому зачатки патриотизма должны закладываться в семье. Это любовь к родным, чувство духовности, приобщения к корням своего народа.

Важно и воспитание в школах, причем на конкретных примерах. В мое время в школы приходили ветераны Великой Отечественной войны, которые рассказывали, ради чего шли на смерть. Сейчас этого нет. Но могло бы быть. К примеру, наши войска проводили операции в Сирии, но большинство не понимает - для чего? И надо разъяснять, что это - борьба с терроризмом, с которым может столкнуться каждый, сидя на работе или же находясь в метро. И пусть об этом рассказывают те, кто был в Сирии.

Молодежи нужно учиться думать о своей семье, близких. Это самое ценное, что может быть у человека. И ради этого стоит жить. Всем нам кажется, что в другом месте, государстве жизнь может быть лучше, достойнее, благополучнее, но это иллюзия. Проблемы есть везде, в каждом обществе. Как говорят американцы, "трава у соседа всегда зеленее". И потому нужно вкладывать свои умения, силы, таланты в свою страну, чтобы сделать жизнь лучше здесь, на родине. Есть хорошая русская пословица: "Где родился, там и пригодился".

Справка "РГ"

Супруги Елена Вавилова и Андрей Безруков - полковники СВР в отставке, вынужденно оставившие службу в 2010 году в результате предательства коллеги, полковника СВР Александра Потеева, одного из кураторов нашей резидентуры в США. На тот момент они под именами Дональд Ховард Хитфилд и Трэйси Ли Энн Фоли более десяти лет проживали с двумя сыновьями, Алексом и Тимом, в пригороде Бостона. До этого была жизнь и учеба в Канаде и Франции. Трэйси, окончившая университет Канады McGill University в Квебеке, затем работала агентом по недвижимости, организовывала индивидуальные винные туры во Францию. Дональд, получивший три высших образования за рубежом: в Канаде, Франции и США, занимался финансовым и управленческим консультированием.