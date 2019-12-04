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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сказка ожила

Башкирский театр кукол представил свою версию истории про Алису
Текст: Гульназ Данилова
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 274(8032)
Башкирский государственный театр кукол продолжает традицию постановок для взрослых зрителей. Именно на такой контингент рассчитан спектакль, правда, с пометкой 6+, "Алиса в Стране чудес", премьера которого состоялась в минувшие выходные.
Фото: Предоставлено пресс-службой Театра им. В.Ф.Комиссаржевской
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Это не инсценировка классического произведения, а вариации на его тему. Уфимский литератор Светлана Чураева написала пьесу, ставшую основой для мюзикла. В нем есть все, что требует этот жанр: музыка, написанная уфимским композитором Алексеем Глазыриным, которую после спектакля хочется напевать, безупречная хореография Рустама Имаева, сказочные костюмы художника Ильнура Слявчина, яркие визуальные эффекты Урала Махиянова.

В течение часа перед публикой разворачивается многогранный мир, точнее квазистрана, где, как и в первоисточнике у Льюиса Кэрролла, перепуталось все: верх и низ, правда и вымысел, большое и малое. И все это не только ради развлечения, но и для того, чтобы донести до зрителя главный посыл.

- Самый большой вопрос, который волнует меня - отношения взрослых и детей, - говорит режиссер-постановщик, актриса театра кукол Ольга Штырляева. - К сожалению, многие взрослые, осознанно или нет, пытаются заставить ребенка жить так, как они, навязывают ему некий шаблон своего мироощущения. "Ты должен то, ты должен это". Безусловно, в жизни надо следовать определенным правилам, но важно помнить: каждый ребенок имеет право идти по своему пути. И задача взрослых - не задушить его индивидуальность.

По сюжету спектакля Алиса попадает в ситуацию, когда не хочет выполнять навязываемые ей требования, но не может сказать "нет". Поиск вариантов поведения происходит в квазистране, которой не существует, хотя можно назвать ее подсознанием. Там девочка встречает Черепаху Квази, Безумного Шляпника, Белого Кролика, Синюю Гусеницу, Червонную Королеву. И каждый из них пытается навязать девочке свое мировоззрение.

И так продолжалось бы до бесконечности, если бы игра не переросла в нечто зловещее. Тут уж ничего не оставалось, кроме как положить этому конец, то есть принять решение. И оказалось, что мир, который пытался "прогнуть" подростка под себя, может считаться с ее мнением. Вернувшись в реальность, девочка убеждается в этом.

Фото: Предоставлено Театром "Человек"
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Спектакль смотрится на одном дыхании. Смена "картинки" постоянная - на сцену выходят как актеры, которые танцуют и поют, так и куклы - планшетные, ростовые, перчаточные. Причем они настолько "живые", что появляется ощущение волшебства. Ольга Штырляева объяснила его природу.

- Когда появляется тема, затрагивающая меня как режиссера, стараюсь заразить ею художника, потом остальных участников постановки. Это как дерево, где корни - литература, драматургия, ствол - постановочная группа, а листья - актеры. А цвести оно начинает, когда приходит зритель и если он принимает спектакль, то дерево дает плоды.

Кстати

Артистов театров кукол мало кто знает в лицо. Такова уж их судьба – работать за ширмой. Поэтому запоминаются, как правило, образы, которые они создают. Но исполнителей ролей в спектакле "Алиса в Стране чудес" зритель запомнит обязательно.

Главную роль играет молодая актриса Галина Шайхутдинова, Червонную Королеву - народная артистка Башкортостана Ольга Шарафутдинова, Черепаху Квази - заслуженная артистка Башкортостана и Крыма Ольга Дудко,Белого Кролика - Никита Калмыков, Безумного Шляпника - Эмиль Латыпов, Мартовского Зайца - Сергей Булка. Несмотря на то, что состав разновозрастной, артисты отлично чувствуют и друг друга, и своих персонажей. Это тот спектакль, про который говорят: сказка ожила.

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