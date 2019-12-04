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04.12.2019 20:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Перми машина без водителя несколько минут ездила кругами

Текст: Надежда Пащенко

Очевидцами в Перми было замечено, как по проезжей части улицы Монастырская кружит пустой автомобиль. На видео, попавшем в соцсети, видно, как Lada, игнорируя другие машины и людей, пытавшихся ее остановить, описывает ровные круги, не наезжая на тротуар и парковку.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Водители, оказавшиеся на пути "взбесившейся" Priora, пытаются маневрировать, но одному из них это не удается, и его Audi получает вмятину от отечественного автомобиля. При столкновении машина разбивает фару, но не останавливается, а иномарка, набрав скорость, уезжает. Рядом со злополучной машиной бегают уже четверо человек, но остановить ее никому не удается. Наконец, на улицу в одних трусах и босиком выбегает хозяин "Лады". Ему удается открыть переднюю дверь и автомобиль останавливается. "Как тебе такое, Илон Маск?" - шутят пользователи в комментариях под видео.

Причиной такого необычного поведения машины могла стать неправильно установленная сигнализация, которая не должна позволять системе автозапуск. Если хозяин при этом заглушил автомобиль и оставил его "на передаче", вполне может случиться такой неожиданный старт.

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