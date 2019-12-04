Выручка резидентов ОЭЗ "Тольятти" выросла почти в полтора раза

Новости

На волгоградскую пенсионерку завели дело за ложный донос 16:19
Анна Кузнецова: В ближайшее время российские дети вернутся из Сирии 16:16
Tata Altroz. Как Lada Granta, но без подогревов 16:15
Трое калиниградцев задержаны за кражу 1,6 млрд руб на стройке порта 16:13
В Калуге столкнулись 11 автомобилей 16:10
Park Live-2020 назвал хедлайнера фестиваля 16:01
Психолог предложила 6 способов спасти безнадежные отношения 15:55
В Сургуте с самолета в Таиланд сняли шестерых дебоширов 15:54
В Москве арестовали иностранца по подозрению в содействии терроризму 15:51
Правительство РФ зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин 15:47
В Крыму оценили слова президента Казахстана о статусе полуострова 15:44
Президент УЕФА предложил разрешить офсайды 15:44
Кабмин учредил АНО "Национальные приоритеты" 15:41
В Белгородской области снесут пострадавший от взрыва дом 15:38
ООН: Обездоленных в мире становится все больше 15:34
Видео: трактор встал на дыбы и сбросил водителя 15:30
В шотландской реке найден рекордный золотой самородок 15:28
В Ярославле окажут помощь пострадавшим при взрыве газа в пятиэтажке 15:28
Ученые: совместное чтение с родителями улучшает речевые навыки детей 15:26
Представитель Валдиса Пельша рассказал о его состоянии 15:24
Анна Кузнецова подписала соглашение с детским омбудсменом Казахстана 15:16
В Петербурге создали систему пассивного радиомониторинга с помощью ТВ 15:16
Можно ли принимать антибиотики для профилактики 15:10
В Египте под грудой мусора нашли украшения Рамзеcа II 15:09
Медведев рассказал об изменениях в сфере интеллектуальной собственности 15:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Введение во храм Богородицы: что нельзя делать в праздник
Введение во храм Богородицы: что нельзя делать в праздник
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как правильно выбрать искусственную елку
Как правильно выбрать искусственную елку
04.12.2019 15:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Выручка резидентов ОЭЗ "Тольятти" выросла почти в полтора раза

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Предприятия, работающие на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти", продолжают наращивать обороты. По итогам третьего квартала этого года их совокупная выручка выросла на 45 процентов относительно аналогичного периода 2018-го - до 4,4 миллиарда рублей.
На инвестиционной площадке ОЭЗ "Тольятти" был создан индустриальный парк. Фото: Официальный сайт ОЭЗ "Тольятти" На инвестиционной площадке ОЭЗ "Тольятти" был создан индустриальный парк. Фото: Официальный сайт ОЭЗ "Тольятти"
На инвестиционной площадке ОЭЗ "Тольятти" был создан индустриальный парк. Фото: Официальный сайт ОЭЗ "Тольятти"

Столь внушительная динамика связана как с развитием существующих производств, так и с появлением новых. Так, в октябре на территории ОЭЗ "Тольятти" было запущено производство компании "ПМ-Композит". Компания разрабатывает и выпускает изделия из композитных материалов по технологиям. В перспективе на заводе в Тольятти будет выпускаться широкий ассортимент продукции для различных отраслей: автомобильной, железнодорожной, энергетической, промышленного строительства, судостроения, авиа- и ракетостроения и продукция общего назначения. Инвестиции в производство составят более 770 миллионов рублей.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
В Самаре предприниматели презентуют свои идеи инвесторам

Кроме того, в июле в ОЭЗ открылось российско-сербское предприятие "Гумма лайн". Это автокомпонентное производство резинотехнических изделий, продукция которого поставляется на заводы крупнейших автопроизводителей: Renault-Nissan-АВТОВАЗ, "ГАЗ", "УАЗ", а также на площадку ФГУП "НАМИ", выпускающего автомобили Aurus. Объем инвестиций в проект составит более 120 миллионов рублей.

Третий квартал этого года стал для ОЭЗ "Тольятти" богатым на знаковые события. На инвестиционной площадке был создан индустриальный парк, что повышает конкурентоспособность самой экономической зоны. Теперь на этой территории будут строиться производственные площади для сдачи в аренду резидентам - под их индивидуальные запросы. Таким образом инвесторы ОЭЗ смогут пользоваться дополнительными инструментами поддержки.

- ОЭЗ демонстрирует положительную динамику, постоянно наращивая обороты и подтверждая свою эффективность, - отметил генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев. - Мы уверенно придерживаемся заданного курса, и сегодня здесь успешно развиваются как традиционные для Тольятти автокомпонентные производства, так и новые для города экономические секторы. Таким образом, мы продолжаем создавать комфортные условия для комфортной работы резидентов из разных отраслей промышленности, привлекая отечественных и зарубежных инвесторов.

В то же время заключение в этом году соглашения с РЖД о строительстве железной дороги к площадке особой экономической зоны стало важным шагом в создании лучших условий как для действующих резидентов ОЭЗ "Тольятти", так и для привлечения новых компаний в моногород. Новая железнодорожная ветка протяженностью почти 14 километров соединит станцию Куйбышевской железной дороги с особой экономической зоной, также внутри ОЭЗ будет создана необходимая железнодорожная инфраструктура.

Фото: iStock
В Самарской области стали максимально доступны кредиты для бизнеса

В свою очередь, перспектива появления железнодорожного сообщения стала существенным доводом для принятия решения о строительстве на инвестиционной площадке крупного производственно-логистического сервисного центра ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" с объемом инвестиций 1,5 миллиарда рублей - соглашение с компанией правительство региона подписало в мае на полях Петербургского международного экономического форума-2019.

- Проект строительства железной дороги предусматривает создание в ОЭЗ "Тольятти" логистического центра площадью более 30 тысяч квадратных метров, который единовременно вместит до 150 тысяч тонн металлопродукции, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Отсюда сталь будет доставляться в регионы ПФО. Это создаст синергетический эффект, поскольку для многих производств наличие такого соседства является серьезным преимуществом.

В Самарской области власти поддерживают инвесторов на всех этапах реализации проектов. Создание благоприятного делового климата, в том числе в рамках развития нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт" - главный приоритет правительства региона. В режиме "одного окна" с инвесторами в Самарской области работает специально созданная структура - Агентство по привлечению инвестиций.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль оценил позицию Пекина по новому ДРСМД
Правительство РФ зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин
Патриарх Кирилл прокомментировал закон о домашнем насилии
Президент Казахстана не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией
Скончалась одна из пострадавших при пожаре в Одессе