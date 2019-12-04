Выручка резидентов ОЭЗ "Тольятти" выросла почти в полтора раза

Предприятия, работающие на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти", продолжают наращивать обороты. По итогам третьего квартала этого года их совокупная выручка выросла на 45 процентов относительно аналогичного периода 2018-го - до 4,4 миллиарда рублей.

Столь внушительная динамика связана как с развитием существующих производств, так и с появлением новых. Так, в октябре на территории ОЭЗ "Тольятти" было запущено производство компании "ПМ-Композит". Компания разрабатывает и выпускает изделия из композитных материалов по технологиям. В перспективе на заводе в Тольятти будет выпускаться широкий ассортимент продукции для различных отраслей: автомобильной, железнодорожной, энергетической, промышленного строительства, судостроения, авиа- и ракетостроения и продукция общего назначения. Инвестиции в производство составят более 770 миллионов рублей.

Кроме того, в июле в ОЭЗ открылось российско-сербское предприятие "Гумма лайн". Это автокомпонентное производство резинотехнических изделий, продукция которого поставляется на заводы крупнейших автопроизводителей: Renault-Nissan-АВТОВАЗ, "ГАЗ", "УАЗ", а также на площадку ФГУП "НАМИ", выпускающего автомобили Aurus. Объем инвестиций в проект составит более 120 миллионов рублей.

Третий квартал этого года стал для ОЭЗ "Тольятти" богатым на знаковые события. На инвестиционной площадке был создан индустриальный парк, что повышает конкурентоспособность самой экономической зоны. Теперь на этой территории будут строиться производственные площади для сдачи в аренду резидентам - под их индивидуальные запросы. Таким образом инвесторы ОЭЗ смогут пользоваться дополнительными инструментами поддержки.

- ОЭЗ демонстрирует положительную динамику, постоянно наращивая обороты и подтверждая свою эффективность, - отметил генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев. - Мы уверенно придерживаемся заданного курса, и сегодня здесь успешно развиваются как традиционные для Тольятти автокомпонентные производства, так и новые для города экономические секторы. Таким образом, мы продолжаем создавать комфортные условия для комфортной работы резидентов из разных отраслей промышленности, привлекая отечественных и зарубежных инвесторов.

В то же время заключение в этом году соглашения с РЖД о строительстве железной дороги к площадке особой экономической зоны стало важным шагом в создании лучших условий как для действующих резидентов ОЭЗ "Тольятти", так и для привлечения новых компаний в моногород. Новая железнодорожная ветка протяженностью почти 14 километров соединит станцию Куйбышевской железной дороги с особой экономической зоной, также внутри ОЭЗ будет создана необходимая железнодорожная инфраструктура.

В свою очередь, перспектива появления железнодорожного сообщения стала существенным доводом для принятия решения о строительстве на инвестиционной площадке крупного производственно-логистического сервисного центра ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" с объемом инвестиций 1,5 миллиарда рублей - соглашение с компанией правительство региона подписало в мае на полях Петербургского международного экономического форума-2019.

- Проект строительства железной дороги предусматривает создание в ОЭЗ "Тольятти" логистического центра площадью более 30 тысяч квадратных метров, который единовременно вместит до 150 тысяч тонн металлопродукции, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Отсюда сталь будет доставляться в регионы ПФО. Это создаст синергетический эффект, поскольку для многих производств наличие такого соседства является серьезным преимуществом.

В Самарской области власти поддерживают инвесторов на всех этапах реализации проектов. Создание благоприятного делового климата, в том числе в рамках развития нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт" - главный приоритет правительства региона. В режиме "одного окна" с инвесторами в Самарской области работает специально созданная структура - Агентство по привлечению инвестиций.