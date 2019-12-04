Житель Перми открыл стрельбу по прохожим и сотрудникам Росгвардии

В среду ранним утром жителей одного из отдаленных районов Перми разбудили выстрелы. За окнами в предрассветных сумерках мелькали вспышки, слышались громкие крики.

Огонь на поражение из охотничьего ружья открыл 50-летний местный житель. Несколько первых выстрелов по прохожим он сделал из окна своей квартиры, затем выбежал на улицу и "зарядил" дробью в своего соседа, который очищал от снега автомобиль. Мужчине чудом удалось спастись: несмотря на ранение, он запрыгнул в автомобиль и сумел хотя бы немного отъехать в сторону. Вслед ему прозвучало еще несколько выстрелов.

А вот спешившей ранним утром на работу пермячке Елене не повезло - подозреваемый убил ее выстрелом в голову. У погибшей остался сын, которого она воспитывала одна.

Завидев приближавшийся патрульный автомобиль вневедомственной охраны Росгвардии, стрелок перезарядил ружье патронами, которые охотники приберегают для медведей, и дал залп. Пули пробили дверцу служебного автомобиля и ранили водителя. Но полицейским все-таки удалось обезоружить взбесившегося пермяка. Как оказалось, устроивший кровавое трофи пермяк в момент совершения преступления находился в состоянии наркотического опьянения. При этом в 2013 году сотрудники ФСБ уже задерживали его за приобретение и хранение наркотиков, а после он был приговорен судом к лишению свободы. Сейчас в отношении него возбуждено дело сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе по статье 105 "Убийство".

Прокуратура Перми организовала проверку органов полиции и Росгвардии, насколько эффективно они осуществляют охрану общественного порядка и контролируют оборот огнестрельного оружия.