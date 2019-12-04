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04.12.2019 07:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ниндзя среди нас

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 274(8032)
Пятое декабря - Всемирный день ниндзя. Этот шуточный праздник придумали в 2003 году, а отмечать его предлагается переодеванием и пародиями на ниндзя. Шутки шутками, но когда-то воины в масках наводили настоящий ужас на врага. Японские наемники вошли в историю как одни из самых эффективных диверсантов, их боевые техники изучают и сегодня - например в школе Будзинкан.
Александр Левицкий (слева) владеет не только техниками Будзинкан — мастерство новосибирца признает глава ассоциации Хапкидо в Финляндии Рами Вайнионпаа. Фото: Предоставлено Александром Левицким Александр Левицкий (слева) владеет не только техниками Будзинкан — мастерство новосибирца признает глава ассоциации Хапкидо в Финляндии Рами Вайнионпаа. Фото: Предоставлено Александром Левицким
Александр Левицкий (слева) владеет не только техниками Будзинкан — мастерство новосибирца признает глава ассоциации Хапкидо в Финляндии Рами Вайнионпаа. Фото: Предоставлено Александром Левицким
Фото: Руслан Мельников/РГ
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- Это направление объединяет девять классических школ боевых искусств, и шесть из них относятся к самурайским и три школы нинпо, или ниндзя, - поясняет глава Новосибирского отделения Будзинкан Александр Левицкий. - Конечно, ни о какой подготовке киллеров и диверсантов речи не идет, но техники и навыки, оттачиваемые когда-то ниндзя, востребованы и сейчас: они позволяют не только получить преимущество в контактном столкновении, но и избежать его.

Навыки ниндзя позволяют одолеть противника, не причиняя ему телесных повреждений. В массовом сознании ниндзя считаются наемными убийцами, но на самом деле они выполняли широкий круг задач: незаметно пробраться в лагерь врага, устроить диверсию, похитить человека, а то и просто собрать информацию.

- Как правило, это бывшие беглые самураи, которые не стали делать сеппуку, ушли в горы и основали там свои кланы. В итоге сформировалось два по-настоящему крупных клана - Ига и Кога, они не подчинялись никакой юрисдикции, но правители различных земель нередко использовали их для шпионажа или устранения неугодного человека, - говорит Александр Левицкий. - Сохранилось несколько древних наставлений по ниндзюцу, некоторые из них недавно перевели на русский язык. В них учили, например, как поджечь город с разных сторон или как выбраться из окружения.

Еще один штамп - черное одеяние, оставлявшее открытыми только глаза. Так ниндзя облачались изредка, ради тайных ночных вылазок. В остальное время лучшей маскировкой была одежда простого крестьянина. Вот и сегодня в толпе не узнать людей, изучающих техники нинпо.

- К нам приходят совершенно разные люди, от юных девочек до крепких мужчин. Здесь есть своя специфика: Будзикан - это не спорт, тут очень много "прикладных" элементов, - отмечает Александр Левицкий. - Да, есть рукопашный бой, работа с оружием и против него, элементы акробатики, но важно и правильно упасть, уйти от захвата, от преследования и даже избежать конфликтной ситуации - все это особая наука. Важнейшая победа - не тогда, когда драка выиграна, а когда ее удалось предотвратить.

Для "настоящего ниндзя" и в бегстве ничего постыдного нет. На днях в Новосибирске стало известно об очередной группе подростков, избивающих сверстников "на камеру": у одиночек против группы озлобленных детей нет никаких шансов. В полиции и прокуратуре начали проверку, личности двоих нападавших правоохранительным органам уже известны.

- Возможно, стражи порядка сумеют остановить эту группу, но там, на улице, ребенок, ставший целью малолетней банды, может защитить себя, только лишь избежав физического контакта, - уверен Александр Левицкий.

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