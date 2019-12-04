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04.12.2019,  
13:44
Текст:  Светлана Цыганкова

Минобороны РФ получило два очередных бомбардировщика Су-34

Фото: Игорь Филонов/РГ Фото: Игорь Филонов/РГ
Фото: Игорь Филонов/РГ

Министерству обороны России передали два бомбардировщика Су-34. Их уже отправили к месту постоянной дислокации.

Фото: Ajai Shukla / wikimedia.org
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Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник. Самолеты выпустили на Новосибирском авиазаводе.

Как сообщали ранее, всего шесть машин должны передать военному ведомству в 2019 году. Предприятие завершит поставки Су-34 с опережением графика. Всего в министерстве обороны России, как сообщалось ранее, планируют закупить порядка двухсот Су-34.

Су-34 - российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, разработан в компании "Сухой". Относится к поколению 4++. Способен поражать наземные и надводные объекты противника. Также может уничтожать и воздушные цели при любых погодных условиях. Дальность полета - до четырех тысяч километров, скорость - до 1900 километров в час.

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