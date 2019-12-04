На Алтае суд запретил пенсионерам разводить кур

Новости

Видео: трактор встал на дыбы и сбросил водителя 15:30
В шотландской реке найден рекордный золотой самородок 15:28
В Ярославле окажут помощь пострадавшим при взрыве газа в пятиэтажке 15:28
Ученые: совместное чтение с родителями улучшает речевые навыки детей 15:26
Представитель Валдиса Пельша рассказал о его состоянии 15:24
Анна Кузнецова подписала соглашение с детским омбудсменом Казахстана 15:16
В Петербурге создали систему пассивного радиомониторинга с помощью ТВ 15:16
Можно ли принимать антибиотики для профилактики 15:10
В Египте под грудой мусора нашли украшения Рамзеcа II 15:09
Медведев рассказал об изменениях в сфере интеллектуальной собственности 15:04
Mercedes-Benz S-Class сохранит V12 15:03
Поправки о льготах для книготорговли приняты в первом чтении 14:59
Валдис Пельш прокомментировал сведения о своей госпитализации 14:57
На Украине запретили импорт электроэнергии из РФ на договорной основе 14:50
На Кубани женщину будут судить за убийство четырехлетней дочери 14:49
Патриарх Кирилл прокомментировал закон о домашнем насилии 14:47
Жильцам рухнувшего под Белгородом дома выдали материальную помощь 14:39
Минск: Председательство Беларуси в ЕАЭС должно придать импульс союзу 14:36
В Костроме внесут поправки в закон об "усыновлении" стариков 14:35
Скончалась одна из пострадавших при пожаре в Одессе 14:31
На омском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар 14:25
Суд перенес дату обжалования ареста историка Соколова 14:24
В Москве эвакуируют три суда из-за звонка о минировании 14:20
Водолазы-спасатели Северного флота начали тренировочные спуски 14:20
Мощное потепление принесет в Москву ледяные дожди 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Введение во храм Богородицы: что нельзя делать в праздник
Введение во храм Богородицы: что нельзя делать в праздник
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как правильно выбрать искусственную елку
Как правильно выбрать искусственную елку
04.12.2019 14:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае суд запретил пенсионерам разводить кур

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
В Барнауле суд запретил жителям пригородного поселка Казенная заимка разводить кур и кроликов из-за жалоб соседей на неприятный запах.

Юристы опасаются, что такой судебный прецедент может создать проблемы для многих владельцев подсобных хозяйств, передает ГТРК "Алтай".

Супруги Беломытцевы каждое лето разводили у себя на участке в специально построенном помещении кур и кроликов. По словам Владимира Беломытцева, для них это было хорошее подспорье к небольшой пенсии. Но новым соседям с двумя детьми не понравился запах от скотного двора.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
На Урале органические удобрения попали под запрет

Сначала семья Лукианенко обращалась во все инстанции, чтобы пенсионерам запретили разводить сельхозживность, но ни ветнадзор, ни Роспотребнадзор не нашли нарушений при содержании животных. Тогда они обратились в суд, ссылаясь на то, что по градостроительному регламенту земли в поселке  разрешено использовать только под жилую застройку. А чтобы заниматься личным подсобным хозяйством, нужно брать разрешение через процедуру общественных обсуждений. Понятно, что Беломытцевым такое разрешение не получить, потому что соседи против.

На этом основании суд запретил пенсионерам держать кур и кроликов на участке. По мнению юристов, такой судебный прецедент может привести к тому, что жителям пригородных поселков в любой момент могут запретить разводить сельхозживотных.

Владимир Беломытцев подал апелляцию и надеется оспорить это решение.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль оценил позицию Пекина по новому ДРСМД
За несоблюдение антитеррористических мер оштрафуют на полмиллиона
Патриарх Кирилл прокомментировал закон о домашнем насилии
Президент Казахстана не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией
Скончалась одна из пострадавших при пожаре в Одессе