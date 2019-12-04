На Алтае суд запретил пенсионерам разводить кур

В Барнауле суд запретил жителям пригородного поселка Казенная заимка разводить кур и кроликов из-за жалоб соседей на неприятный запах.

Юристы опасаются, что такой судебный прецедент может создать проблемы для многих владельцев подсобных хозяйств, передает ГТРК "Алтай".

Супруги Беломытцевы каждое лето разводили у себя на участке в специально построенном помещении кур и кроликов. По словам Владимира Беломытцева, для них это было хорошее подспорье к небольшой пенсии. Но новым соседям с двумя детьми не понравился запах от скотного двора.

Сначала семья Лукианенко обращалась во все инстанции, чтобы пенсионерам запретили разводить сельхозживность, но ни ветнадзор, ни Роспотребнадзор не нашли нарушений при содержании животных. Тогда они обратились в суд, ссылаясь на то, что по градостроительному регламенту земли в поселке разрешено использовать только под жилую застройку. А чтобы заниматься личным подсобным хозяйством, нужно брать разрешение через процедуру общественных обсуждений. Понятно, что Беломытцевым такое разрешение не получить, потому что соседи против.

На этом основании суд запретил пенсионерам держать кур и кроликов на участке. По мнению юристов, такой судебный прецедент может привести к тому, что жителям пригородных поселков в любой момент могут запретить разводить сельхозживотных.

Владимир Беломытцев подал апелляцию и надеется оспорить это решение.