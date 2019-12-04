На Алтае возбудили дело о гибели ребенка, выпившего "лимонад"

Следственные органы в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту гибели мальчика, который в компании друзей выпил неизвестную жидкость и отравился, сообщили в СК.

"ЧП произошло в селе Панкрушиха еще в начале ноября, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Четверо подростков в возрасте от 9 до 14 лет нашли на улице бутылку с жидкостью, похожей на лимонад, и выпили ее. В результате все четверо были госпитализированы с признаками отравления. 26 ноября девятилетний мальчик скончался в больнице".

После проверки следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). "Следователям предстоит изучить все обстоятельства произошедшего, чтобы установить причины и возможных виновников этого ЧП", - отметила Людмила Рязанцева.

По предварительным данным, в бутылке, найденной детьми, был тосол (низкозамерзающая охлаждающая жидкость для автомобильных двигателей).