В новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) после реставрации, которая велась с июня этого года, открыли большой зал. Работы проходили в рамках подготовки к 75-летнему юбилею театра, который будет отмечаться в следующем году.

Верхний ярус большого зала был несколько лет закрыт, а теперь его отремонтировали. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

На первый взгляд в зале мало что изменилось, но теперь все кресла в партере, амфитеатре, ярусе полностью соответствуют нормам безопасности. Каждое и них снабжено индивидуальной вентиляционной системой и кондиционированием, что особенно важно для верхнего яруса, где раньше было душновато.

Отремонтировали и верхний ярус, многие годы закрытый для посещения. Здесь же организован променад, откуда студенты театральных вузов и колледжей смогут бесплатно смотреть спектакли. Впервые в большом зале создан бельэтаж, откуда наилучшим образом, по словам знатоков, можно оценить постановку и звучание оркестра.

Сцену украсил новый роскошный театральный занавес, созданный по эскизам народного художника России Вячеслава Окунева. Его вес - две тонны, а высота - двенадцать метров. Бархатный занавес богато декорирован золотой вышивкой, украшен бахромой и кистями.

Художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман сообщил, что на завершение реконструкции здания театра потребуется в 2020-2021 годах около 1,5 миллиарда рублей (столько же уже потрачено, в частности на реставрацию большого зала - 380 миллионов рублей). В ближайших планах - завершить ремонт гримерок для оперной труппы, в следующем - балетной, а также репетиционных залов.

Кстати

В день открытия обновленного большого зала состоялась знаковая премьера - балет Джорджа Баланчина "Драгоценности". НОВАТ стал третьим театром в России - наряду с Мариинским и Большим, - которому Фонд Баланчина предоставил право постановки знаменитого балета.

В "Изумрудах", "Рубинах" и "Бриллиантах" блистали звезды НОВАТа и Михайловского театра - Анна Жарова, Ольга Гришенкова, Наталья Ершова, Михаил Лифенцев, Анжелина Воронцова, Леонид Сарафанов, Анастасия Соболева, Виктор Лебедев.