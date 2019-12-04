В Приангарье медведь задрал мужчину на пороге его дома

В Иркутской области от нападения медведя погиб 66-летний житель поселка Витимский Мамско-Чуйского района.

Как рассказали в областном МВД, мужчина проживал один на окраине населенного пункта. Его тело с характерными ранами было обнаружено односельчанами на веранде дома.

Полиция сразу же организовала круглосуточное дежурство в районе поселка. По словам стражей правопорядка, нашли и лежку зверя, но медведь, видимо, услышав человеческие шаги, успел уйти.

- Тогда, предполагая, что хищник может вернуться к месту недавнего нападения на человека, полицейские и местные жители выставили пост у дома погибшего и установили там приманку. Рано утром медведь действительно пришел к дому и был застрелен, - добавили в ГУ МВД по Иркутской области.