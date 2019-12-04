Прокуратура Томска провела проверку по обращению пенсионерки, пожаловавшейся на необоснованное уменьшение размера ее пенсии.

В пенсионном органе решили не только уменьшить льготный - "северный" - стаж томички, но и попытались взыскать с нее "переплату" за десять лет.

Как сообщили в прокуратуре Томской области, проверка показала, что с 2008 года в связи с изменениями, внесенными в федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", заявительнице был установлен повышенный размер базовой части трудовой пенсии в связи с наличием у нее необходимого стажа работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. При этом в льготный стаж были совершенно обоснованно и правомерно включены периоды нахождения женщины в отпусках по уходу за детьми.

Однако спустя десять лет в пенсионном органе решили пересмотреть это решение и исключили из льготного стажа годы, когда женщина находилась в декретных отпусках. Соответственно пенсионерка лишилась права на северную надбавку, и от нее потребовали вернуть якобы излишне полученную с 2008 года сумму пенсии в размере 122,9 тысячи рублей.

Прокурор через суд потребовал восстановить льготный стаж пенсионерки, что и было сделано.

Правда, решение Советского районного суда Томска еще не вступило в законную силу.