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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокурор помог отстоять пенсию

Текст: Антон Духов (Томск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 274(8032)
Прокуратура Томска провела проверку по обращению пенсионерки, пожаловавшейся на необоснованное уменьшение размера ее пенсии.
Фото: photoxpress
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В пенсионном органе решили не только уменьшить льготный - "северный" - стаж томички, но и попытались взыскать с нее "переплату" за десять лет.

Как сообщили в прокуратуре Томской области, проверка показала, что с 2008 года в связи с изменениями, внесенными в федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", заявительнице был установлен повышенный размер базовой части трудовой пенсии в связи с наличием у нее необходимого стажа работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. При этом в льготный стаж были совершенно обоснованно и правомерно включены периоды нахождения женщины в отпусках по уходу за детьми.

Однако спустя десять лет в пенсионном органе решили пересмотреть это решение и исключили из льготного стажа годы, когда женщина находилась в декретных отпусках. Соответственно пенсионерка лишилась права на северную надбавку, и от нее потребовали вернуть якобы излишне полученную с 2008 года сумму пенсии в размере 122,9 тысячи рублей.

Прокурор через суд потребовал восстановить льготный стаж пенсионерки, что и было сделано.

Правда, решение Советского районного суда Томска еще не вступило в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область
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