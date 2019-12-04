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04.12.2019 04:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

Текст: Ольга Игнатова
Декабрь в этом году будет на большей части европейской территории России, в Приволжском округе и на Урале теплее обычного. Однако погода будет неоднородной. Возможны периоды серьезного похолодания и резкого потепления.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: istock
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Как, например, сейчас в Сибири. Там, как рассказал "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, разыгрывается сейчас яркий погодный сценарий. "В Красноярском крае сейчас супернизкие температуры - минус 44-46 градусов. Это в центре Красноярского края - в районе Туры. А на юге Западной Сибири минус 25. Все это ниже нормы на 12-14 градусов. Настоящая сибирская зима. Но пройдет совсем немного времени и к концу рабочей недели температура повысится. И в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях начнется оттепель. А в центре Красноярского края температура уже превысит норму на те же 12-14 градусов. Минимальные температуры составят минус 20, максимальные - минус 5-10 градусов. За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.

"В центральных же областях, в том числе и в Москве, зима пока только делает робкие попытки утвердить свои права.

Фото: iStock
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"Земля чуть-чуть припорошена уже снегом, пока он небольшой - сантиметр-два. Но это в городе, за городом снег уже заметен, он радует глаз. Понятно, что при таком снеге снеговика не слепишь и на санках не прокатишься. Но если глаз радуется, то и душа тоже", - замечает Вильфанд.

4 декабря в Москве снег будет от слабого до умеренного, а на возвышенных участках даже возможна метель. К вечеру образуется гололед. Но в четверг - снова оттепель, и до конца недели температура днем окажется выше нуля. Поэтому выпавший снежок постепенно осядет.

"На следующей неделе прогнозируем небольшое понижение температуры. К середине недели придем к отрицательным значениям", - добавил синоптик

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