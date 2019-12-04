На Ставрополье может полностью исчезнуть электротранспорт

Депутаты гордумы Ставрополя рекомендовали мэрии "рассмотреть вопрос о ликвидации троллейбусного предприятия до формирования проекта бюджета на 2020 год", сославшись на нерентабельность. Инициатива возмутила местных жителей, которые не хотят потерять единственную альтернативу заполонившим город маршруткам.

Транспортная проблема в столице края становится все острее, а попытки ее решить пока не приносят ощутимого эффекта.

Последние купленные автобусы мэр Андрей Джатдоев назвал "первой частью замены автопарка", однако они оказались, во-первых, частными, а не муниципальными, а во-вторых, совсем не новыми. Двадцать ПАЗов были приобретены в Краснодаре после двух- и трехлетнего пробега.

"У города нет денег, чтобы одномоментно купить 150 новых автобусов и 100 троллейбусов. Реагируя на вашу критику и не ожидая, когда вдруг появятся средства, мы договорились о постепенной замене маршруток на автобусы большей вместимости. Составили график замены. Его подписали все перевозчики. Выполняют, правда, не все. Пока не все. Сегодня в город пришли еще 20 новых автобусов, которые вмещают по 53 пассажира", - написал Джатдоев в своем аккаунте в Instagram.

Пока мэр говорит о покупке новых троллейбусов, у старых заканчивается срок эксплуатации

Пока мэр только говорит о покупке троллейбусов, у оставшихся машин заканчивается десятилетний срок эксплуатации. 54 троллейбуса БТЗ должны пройти капремонт или должны быть заменены новыми. На это денег у городского предприятия нет, а зарабатывать мешают полчища маршруток.

- В Ставрополе в троллейбусах мало пассажиров. Необходимо убирать дублирующие маршруты, оставлять более эффективный вид транспорта. Маршрутки - общественный транспорт уровня бедных стран Африки, если они в таких количествах работают в наших городах - это признак того, что кто-то хочет заработать и явно крышует этот вид бизнеса, - считает ставропольский урбанист Аркадий Гершман.

В конце ноября в Ставрополе полиция проверила работу общественного транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции обследовали 500 маршруток и автобусов: 80 из них оказались технически неисправными.

В день рейда в Ставрополе случился транспортный коллапс - большинство водителей, узнав о проверках, просто не вышли на работу, чтобы не нарваться на штраф.

Пятигорская аномалия

Беда с электротранспортом приключилась не только в столице Ставрополья, но и в курортном Пятигорске. Единственный город края, где ходит трамвай, также может вскоре его лишиться. Городское предприятие по его эксплуатации близко к банкротству. Устаревшие вагоны часто ломаются, что нарушает график движения по всей ветке. Из 48 километров рельсового пути 38 нуждаются в капитальном ремонте.

- Чтобы постепенно привести предприятие в порядок, требуется дополнительно около 40 миллионов рублей в год, - сетует директор МУП "Городской электрический транспорт" Анатолий Куренной.

Сейчас проезд в пятигорском трамвае стоит 21 рубль, а себестоимость составляет свыше 30 рублей. Средств МУПа хватает только на аварийные работы. Городской бюджет субсидировал ремонт подвижного состава лишь на 3,5 миллиона рублей. Жители Пятигорска опасаются, что в течение нескольких лет без капиталовложений трамвай из курортного города исчезнет навсегда.

По мнению экспертов, сложившаяся ситуация вряд ли может измениться без оперативного вмешательства краевых властей.