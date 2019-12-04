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04.12.2019 11:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Прощальный троллейбус

На Ставрополье может полностью исчезнуть электротранспорт
Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 274(8032)
Депутаты гордумы Ставрополя рекомендовали мэрии "рассмотреть вопрос о ликвидации троллейбусного предприятия до формирования проекта бюджета на 2020 год", сославшись на нерентабельность. Инициатива возмутила местных жителей, которые не хотят потерять единственную альтернативу заполонившим город маршруткам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Транспортная проблема в столице края становится все острее, а попытки ее решить пока не приносят ощутимого эффекта.

Фото: РИА Новости
Почему в некоторых городах исчезают троллейбусы и трамваи

Последние купленные автобусы мэр Андрей Джатдоев назвал "первой частью замены автопарка", однако они оказались, во-первых, частными, а не муниципальными, а во-вторых, совсем не новыми. Двадцать ПАЗов были приобретены в Краснодаре после двух- и трехлетнего пробега.

"У города нет денег, чтобы одномоментно купить 150 новых автобусов и 100 троллейбусов. Реагируя на вашу критику и не ожидая, когда вдруг появятся средства, мы договорились о постепенной замене маршруток на автобусы большей вместимости. Составили график замены. Его подписали все перевозчики. Выполняют, правда, не все. Пока не все. Сегодня в город пришли еще 20 новых автобусов, которые вмещают по 53 пассажира", - написал Джатдоев в своем аккаунте в Instagram.

Пока мэр говорит о покупке новых троллейбусов, у старых заканчивается срок эксплуатации

Пока мэр только говорит о покупке троллейбусов, у оставшихся машин заканчивается десятилетний срок эксплуатации. 54 троллейбуса БТЗ должны пройти капремонт или должны быть заменены новыми. На это денег у городского предприятия нет, а зарабатывать мешают полчища маршруток.

- В Ставрополе в троллейбусах мало пассажиров. Необходимо убирать дублирующие маршруты, оставлять более эффективный вид транспорта. Маршрутки - общественный транспорт уровня бедных стран Африки, если они в таких количествах работают в наших городах - это признак того, что кто-то хочет заработать и явно крышует этот вид бизнеса, - считает ставропольский урбанист Аркадий Гершман.

Как будет работать трамвай на водородном топливе

В конце ноября в Ставрополе полиция проверила работу общественного транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции обследовали 500 маршруток и автобусов: 80 из них оказались технически неисправными.

В день рейда в Ставрополе случился транспортный коллапс - большинство водителей, узнав о проверках, просто не вышли на работу, чтобы не нарваться на штраф.

Пятигорская аномалия

Беда с электротранспортом приключилась не только в столице Ставрополья, но и в курортном Пятигорске. Единственный город края, где ходит трамвай, также может вскоре его лишиться. Городское предприятие по его эксплуатации близко к банкротству. Устаревшие вагоны часто ломаются, что нарушает график движения по всей ветке. Из 48 километров рельсового пути 38 нуждаются в капитальном ремонте.

- Чтобы постепенно привести предприятие в порядок, требуется дополнительно около 40 миллионов рублей в год, - сетует директор МУП "Городской электрический транспорт" Анатолий Куренной.

Сейчас проезд в пятигорском трамвае стоит 21 рубль, а себестоимость составляет свыше 30 рублей. Средств МУПа хватает только на аварийные работы. Городской бюджет субсидировал ремонт подвижного состава лишь на 3,5 миллиона рублей. Жители Пятигорска опасаются, что в течение нескольких лет без капиталовложений трамвай из курортного города исчезнет навсегда.

По мнению экспертов, сложившаяся ситуация вряд ли может измениться без оперативного вмешательства краевых властей.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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