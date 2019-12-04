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04.12.2019 20:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Чиновника удалили

В Чечне госслужащие смогут работать дистанционно
Текст: Роман Кияшко ("Российская газета", Чеченская Республика)
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8033)
В Чеченской Республике разработан проект закона, который позволит госслужащим работать дистанционно. Как чиновники будут работать на "удаленке" и какой в этом смысл, разбирался наш корреспондент.

- Этот закон поможет привлечь на госслужбу высококвалифицированных специалистов, проживающих за пределами ЧР, а также жителей отдаленных населенных пунктов, - заявил Ибрагим Идрисов, руководитель регионального министерства экономического, территориального развития и торговли.

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Как считают в министерстве, перевод части госслужащих на удаленную работу позволит, например, снизить затраты на транспортное обслуживание чиновников. При этом перечень должностей появится в отдельном правовом акте. Как отмечено в документе, дистанционная работа предполагает, что за сотрудником не будет закреплено место в стенах госучреждения, в котором он трудится. Контактировать с работодателем и коллегами он будет через интернет и по телефону.

Фото: Photoxpress
Принят закон, разрешающий переводить госслужащих на надомную работу

Каждое госучреждение должно само определить, как именно будет трудиться "удаленщик". Как рассказали в министерстве экономического, территориального развития и торговли, нормативно-правовыми актами установят регламент работы и материально-техническое обеспечение госслужащих. При этом никого не будут переводить на "удаленку" против воли. Переход на дистанционную государственную службу или трудоустройство на дистанционной основе предполагает согласие работника или претендента на должность. В ведомстве также уверяют, что у сотрудника, работающего удаленно, будут такие же социальные гарантии, как и у тех, кто приходит каждый день в офис. Что касается оплаты труда данных специалистов, то ее в каждой госструктуре определят самостоятельно. "В свою очередь, автоматизация рутинных задач и процессов и в целом диджитализация государственного управления, внедрение проектного управления в сочетании с возможностью удаленной работы - важнейшие условия для повышения эффективности и привлекательности госслужбы", - добавили в ведомстве - инициаторе законопроекта.

- Нам пока не предлагали переводиться на "удаленку". И мне пока сложно представить, кто из наших сотрудников мог бы так трудиться без ущерба для работы. Введение электронного документооборота никак не сказалось на нас, бумаги так же приходится носить из кабинета в кабинет. Но инициатива интересная, - поделился с корреспондентом "РГ" своим мнением муниципальный служащий из Аргуна. - Если система будет отлажена, хотел бы оказаться в числе тех, кто воспользуется этой возможностью.

Мне пока сложно представить, кто из наших сотрудников мог бы так трудиться без ущерба для работы

По мнению доцента кафедры государственного, муниципального управления и права, кандидата политических наук Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Екатерины Агеевой, самая главная сложность этой инициативы заключается в том, что еще далеко не все регионы России, в том числе субъекты СКФО, полностью перешли на систему электронного документооборота. Не все получили своевременно электронные подписи, говорит эксперт.

- Другая проблема, с которой могут столкнуться инициаторы законопроекта, - будет сложно контролировать специалистов, которые, работая удаленно, начнут заниматься бизнесом, что запрещено действующим законодательством, - отметила она.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика
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