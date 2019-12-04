Глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов обратился к депутатам Народного собрания Дагестана с предложением подготовить законодательную инициативу о полном запрете продажи снюса и всех видов жевательного табака.

Нагрянувшая в один из киосков проверка обнаружила на прилавках вместо булочек и пирожков для детей снюс и табак. Фото: Пресс-служба мэрии Махачкалы

В последнее время в Махачкале возле школ начали появляться торговые ларьки с зазывной рекламой снюса. Первыми забили тревогу родители школьников.

- Прямо возле ворот школы появилась будка. Думала, продают булочки и пирожки для детей. Сын сказал, что там реализуют какой-то табак и школьники покупают его, - говорит жительница Махачкалы Мадина Исаева.

Только после жалоб родителей МВД и местные власти начали проверку торговых точек. К ней подключились общественники. В ходе рейдов было изъято около 14 тысяч упаковок со снюсом.

Основным компонентом снюса является никотин, причем в порции его примерно в пять раз больше, чем в одной сигарете. Снюс не жуют, а закладывают между верхней губой и десной на 10-15 минут, в течение которых никотин поступает в организм.

Кстати, еще в 2015 году Госдума приняла закон о запрете продажи в России сосательного табака - снюса. Но нечистые на руку предприниматели нашли лазейку и начали ввозить его в страну под видом разрешенного к продаже жевательного табака.

- Ко мне обращаются родители школьников с жалобами, что новая и модная зараза под названием снюс захватывает детей. Но поражает позиция предпринимателей, которые устанавливают свои торговые точки в непосредственной близости от школ. Неужели жажда наживы настолько их переполняет, что им безразлично здоровье детей? Или ни у кого из них нет сыновей, дочерей, племянников? Им тоже продают снюс? - прокомментировал ситуацию глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов. Он и рассказал, что подготовлено обращение к Народному собранию Дагестана о полном запрете продажи снюса и всех видов жевательного табака.

Кстати

Запрет на продажу разных видов жевательного и сосательного табака и электронных сигарет оговорен в федеральном законе "О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака". Законопроект пока только обсуждается в Государственной думе. Не дожидаясь его принятия, во многих регионах разработаны местные законы, регулирующие этот рынок. Уже ограничена продажа вейп-девайсов и жидкостей в Пензе, Санкт-Петербурге, Бурятии и других регионах страны. Аналогичный региональный закон теперь может быть принят и в Дагестане.