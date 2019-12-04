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Текст:   Вера Черенева  (Санкт-Петербург)
13:26 04.12.2019

Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН. По оценкам аналитиков агентства, это самая высокая цена на квартиры, которая когда-либо была в городе.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

С начала года цены на "вторичку" в Петербурге выросли на 4,6 процента. В 2017 году в этом же сегменте цены были ниже на 11 процентов.

Специалисты обращают внимание, что в последний раз такой заметный рост цен наблюдался в 2015-м году, когда цены подскочили со 103 до 110 тысяч за квадратный метр. И в последние годы вторичная недвижимость продавалась в среднем за эту цену.

Фото: iStock
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Нынешнее повышение эксперты связывают с ростом цен на первичном рынке недвижимости. Долгие годы строительные компании сдерживали рост цен, находясь между собой в жесткой конкурентной борьбе.

Сейчас на первичном рынке меняются правила игры. Компании повышают цены, готовясь к переходу на проектное финансирование или откликаясь на удорожание стройматериалов.

На эту ситуацию симметрично реагирует вторичный рынок.

Стоит отметить, что 124,6 тысяч рублей - это, что называется, средняя температура по больнице. Цены на недвижимость в Петербурге очень сильно отличаются от районов города и типа дома. Так, в отдаленных от метро районах, таких как Ломоносовский или Колпинский, жилье традиционно дешевле, чем, например, в Купчино или в Коломягах.

Большое значение играет тип дома. В современных монолитных домах цена квадратного метра может достигать 130 и даже 140 тысяч рублей. А, например, в историческом центре Петербурга жилье, наоборот дешевеет. Во многих дореволюционных домах квартиры продаются из расчета 100 тысяч рублей за квадратный метр. К слову, жилье в хрущевках в Московском или Приморском районах, нередко выставляется на продажу дороже - 110 тысяч рублей за квадратный метр.

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