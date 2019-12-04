Как петербургскому пешеходу попасть из точки А в точку Б

Жителю Петербурга середины XIX века было значительно проще ходить по историческому центру, чем нынешним пешеходам. К такому выводу пришли исследователи СПбГАСУ, проанализировав пешеходные маршруты в городе. Причиной стало массовое закрытие дворов на замки.

Автор исследования и. о. заведующего кафедрой дизайна архитектурной среды СПбГАСУ Андрей Суровенков поднял старые планы города и выяснил, что до 1840 года в Петербурге кварталы проектировались с учетом проходных дворов. Это, по словам эксперта, была вполне нормальная практика для европейских городов того периода.

Проходные дворы в большом количестве сохранились в Центральном, Адмиралтейском районах и на Васильевском острове. Улично-дорожная сеть в нынешнем понимании использовалась для променадов и для проезда повозок, а из точки А в точку Б пешеходы традиционно попадали дворами.

Эта практика стала сходить на нет с начала двухтысячных, когда проходные дворы стали закрывать на замки.

Суровенков считает, что дворы необходимо снова открыть для пешеходов. Эксперт утверждает: это единственный способ повысить пешеходную доступность территорий исторического центра.

Дело в том, что плотность улично-дорожной сети по Петербургу в целом составляет примерно 3,8 квадратного метра на человека, а в историческом центре города она падает до 2,3 квадратного метра. Соответственно, в исторических районах Петербурга машинам не хватает дорог, а пешеходам - тротуаров. Но расширять дорожную сеть некуда. Создание очередной пешеходной улицы еще больше накалит дорожную обстановку.

"РГ" обратилась к экспертам с вопросом, имеет ли смысл открывать дворы в историческом центре. Мнения специалистов разделились.

- Я считаю, что необходимо делать общедоступными те сквозные дворы, через которые пролегают востребованные и логистически рациональные пешеходные маршруты. Каждый случай должен быть детально обоснован с точки зрения градостроительной документации. При этом важно, чтобы власти города обеспечивали и контролировали безопасность, порядок и сохранность недвижимости в таких дворах в случае открытия их для сквозного доступа, - говорит Мария Николаева, глава архитектурного бюро Mad Architects.

Эксперт обращает внимание, что замки на воротах дворов появились не просто так. По дворам в историческом центре, даже несмотря на закрытые ворота, стройными колоннами ходят туристы. К тому же за последние 100 (и даже 50) лет уровень техногенного шума вырос в разы. Поэтому люди, закрывая дворы на замок в том числе защищаются от лишних звуков. Изменилось и отношение к пространству. Атомизация общественного сознания стала проецироваться и на городскую среду, когда люди стремятся максимально отгородить свое личное пространство от посторонних.

Стоит отметить, что это не феномен последних лет. Например, еще в конце XIX века в Петербурге стали создавать глухие дворы, что тоже является показателем того, что и 150 лет назад люди стремились к тому, чтобы отделить свое жилое пространство от посторонних.

Директор по развитию крупного петербургского строительно-инвестиционного холдинга Виталий Коробов говорит, что дворы в городе в середине XIX века не только выполняли роль транзитных путей, это было полноценное общественное пространство. В годы СССР от этой практики ушли и дворы начали воспринимать как место для хранения автомобилей. Сейчас во многих новых проектах девелоперы все чаще обращаются к концепции двора как общественного пространства. Но здесь принципиальный вопрос, кто может в это пространство заходить. В крупных ЖК иногда идут на то, чтобы открывать дворы не только для жильцов, но и для обитателей соседних комплексов.

По иронии судьбы именно жильцы исторического центра больше всего и страдают от закрытых дворов: чтобы попасть в соседний дом им приходится обходить целый квартал

Однако для рядового пешехода, который желает попасть из точки А в точку Б, срезать путь через такой двор не получится.

Один из самых тонких вопросов: могут жители дома в принципе закрывать свой двор, относится ли он к общедомовому имуществу?

Адвокат Наталья Тарасова говорит, что жильцы имеют на это право, так как территория двора является общей собственностью владельцев помещений в МКД. Единственный нюанс - это согласование. Если жильцы считают нужным закрыть свой двор, они должны проговорить с местными властями алгоритм по обеспечению проезда машин экстренных служб.

- Проблема в том, что на практике это можно обеспечить либо постоянным присутствием дежурного, либо возможностью связи с таким дежурным (например, кнопка вызова или телефонный номер). Но законодательно этот момент не урегулирован, поэтому возникают ситуации, когда машины экстренных служб не могут попасть в закрытый двор. Чтобы таких проблем избежать, стоит законодательно прописать требования к закрытым дворам, где следует указать необходимость обеспечения доступа экстренных служб на территорию в любое время суток, - считает Тарасова.

Эксперты обращают внимание на то, что сами жильцы исторического центра уже привыкли к замкам и не готовы открывать свои дворы ради повышения пешеходной доступности территорий.

По иронии судьбы именно жильцы центра больше всего и страдают от закрытых дворов, ведь именно им чаще всего и приходится обходить целые кварталы, чтобы попасть в дом на соседней улице. .