Спикер парламента Поморья о новых законах, инициативах и бюджете

На "Деловой завтрак" в петербургский филиал "Российской газеты" мы пригласили председателя Архангельского областного собрания депутатов Екатерину Прокопьеву. Журналисты "РГ" расспросили спикера о том, какие законы помогут удержать людей в Арктике, почему в неравных условиях здесь оказались бизнес и социальная сфера. Попросили совета, какие уголки региона стоит посетить во время новогодних праздников.

Екатерина Прокопьева: Петербург своим рождением во многом обязан Архангельской области: наши предки были отправлены на его строительство еще в XVIII веке. А сегодня с коллегами из Петербурга мы взаимодействуем в рамках Парламентской ассоциации Северо-Запада: не так давно ей исполнилось 25 лет.

За четверть века ПАСЗР стала площадкой, где обсуждаются проблемы всех регионов Северо-Запада - от имени ассоциации всегда проще выходить с законодательными инициативами на федеральный уровень. К примеру, вместе с коллегами мы внесли предложения по поводу тех изменений в пенсионное законодательство, которые могли коснуться демографической ситуации. Что в результате? Женщины на Севере, имеющие двоих детей, сохранили право выхода на пенсию в 50 лет, хотя в целом возраст выхода на пенсию увеличился. Вот вам еще один повод остаться жить на Севере и растить здесь детей.

Если помните, при учете возраста выхода на пенсию был введен и ряд послаблений для людей, работающих в сельском хозяйстве. Но так получилось, что некоторые специальности в льготный список не вошли, к примеру, операторы машинного доения.

Вместе с представителями других регионов мы вышли с инициативой на уровень председателя правительства РФ, в итоге эта норма в течение 2019 года была изменена.

Как еще может повлиять ассоциация на снижение оттока населения с Севера?

Екатерина Прокопьева: Вот пример. Есть у нас прибрежные территории, где градообразующими предприятиями являются рыболовецкие колхозы. Их развитие имеет большое социальное значение для отдаленных деревень. Но самые популярные виды - треска, пикша и многие другие - сегодня квотируются. Квоты сейчас распределяются по историческому принципу, в зависимости от объемов вылова рыбы за предыдущие годы. Это позволяет предприятиям строить долгосрочные планы, вкладывать средства в модернизацию. При этом часть квот была перераспределена в пользу больших компаний, которые обновляют флот за счет крупнотоннажных судов, что не под силу рыбколхозам. Поэтому им приходится вскладчину покупать суда, объединяться для этого в ассоциации.

Все, что связано с демографией, на первом месте

Сейчас предлагается распределять квоты на электронных аукционах, где выигрывают те, у кого больше денег. Наши рыболовецкие предприятия уже вложили свои средства в покупку новых судов. Разве выдержат они конкуренцию с предприятиями российского и мирового уровней? Конечно нет. А ведь на некоторых отдаленных северных территориях рыболовецкие колхозы остаются единственным социально ответственным бизнесом! Речь идет о судьбах людей, живущих на арктическом побережье.

Оставить исторический принцип предлагают губернатор Архангельской области Игорь Орлов, глава Мурманской области Андрей Чибис. Сохранение механизма долгосрочного закрепления долей квот в отношении водных биоресурсов, распределявшихся по историческому принципу, мы вынесли недавно и на рассмотрение Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Нас поддержали коллеги из Мурманской области и НАО - итогом станет обращение к правительству РФ.

Но в неравных условиях в Арктике оказалась и социальная сфера.

Екатерина Прокопьева: Не так давно мы рассматривали региональный бюджет, который в 2020 году впервые превысит 100 миллиардов рублей, причем доходы составят около 63 миллиардов, а с учетом федеральных субвенций превысят 92 миллиарда рублей.

Социальная сфера занимает более 60 процентов бюджета 2020 года. Вместе с тем в конце года 700 миллионов рублей нам пришлось перераспределить и отправить в систему здравоохранения, чтобы не допустить кредиторской задолженности. Дело в том, что полтора года назад изменилась методика распределения средств ФОМС, направляющихся на зарплату медикам, лекарственное и материальное обеспечение. Но это всего лишь общая формула, которая не учла особенностей северных территорий. В результате восемь из одиннадцати субъектов СЗФО недополучили средства ФОМС: именно поэтому в Архангельской области мы вынуждены были искать дополнительные деньги на зарплату медикам. Хотя на 700 миллионов можно новые ФАПы построить, или, к примеру, приобрести холтеровское оборудование для здравоохранения всего региона...

По инициативе депутатов АОСД ассоциация обратилась в федеральные органы власти с предложением изменить методики распределения субвенций, предоставляемых ФОМС бюджетам территориальных фондов. Речь идет о необходимости учета климатогеографических особенностей северных регионов и полного покрытия их расходов на реализацию переданных полномочий. Надеемся, что наш голос услышат.

Все, что связано с улучшением демографической ситуации, - на первом месте. К примеру, мы задались вопросом: почему, по данным статистики, северяне откладывают решение о рождении первого ребенка на более поздний срок? Как помочь женщине принять это решение в возрасте с 22 до 24 лет, чтобы у семьи оставалось больше шансов на рождение второго, третьего и последующих детей? Поэтому для таких мам была введена выплата 30 тысяч рублей.

Не так давно в областном собрании депутатов было принято решение увеличить возрастной диапазон для мам с 20 до 25 лет. Увеличили также сумму выплаты - с 30 до 35 тысяч рублей, более чем в два раза подняли региональный материнский капитал - до 105 тысяч рублей. С 1 января 2020 года установили также ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в размере трех тысяч рублей - такая региональная выплата впервые появилась у родителей тяжело больных детей.

Все это запрос общества - то, что предлагали нам люди. Именно поэтому мы изменили и подход к оплате вывоза ТКО.?Ведь плату в следующем году начнут взимать не с квадратного метра, как сегодня, а с человека. В зоне риска - большие семьи. Поэтому задолго до утверждения схемы обращения с ТКО в областном собрании начала работать общественная группа, в которую вместе с депутатами вошли представители правительства региона и общественных организаций.

Мы заранее сформировали льготы по оплате вывоза ТКО для многодетной семьи в зависимости от количества детей: освободили от уплаты 50 процентов тарифа на первого и второго ребенка и полностью освободили от этого платежа всех последующих детей.

Увеличена и выплата для ветеранов труда. Почти десять лет она не индексировалась, но в этом году доходы бюджета выросли, в следующем рост продолжится, что позволяет поэтапно повысить выплату с 456 рублей почти в два раза. В бюджете региона на это предусмотрено более миллиарда рублей.

Куда посоветуете россиянам поехать на Новый год, что попробовать из северных блюд? Нигде вкуснее не ели, чем в вилегодской избе, которую посетили в прошлом году во время автопробега "РГ" "От Балтики до Арктики".

Екатерина Прокопьева: Таких точек, как Виледь, у нас много - регион очень интересен туристам. Поставьте цель съездить на новогодние каникулы в Архангельск, где можно остановиться как в гостиничных номерах, так и в деревенских избах Малых Корел, где сегодня действует один из лучших в России музеев под открытым небом, есть лыжный стадион, где вы найдете вкусную и правильную северную еду.

Если есть туристический задор, можно поехать в Онегу - это еще двести километров от Архангельска, на побережье Белого моря. Или в устьянскую Малиновку - покататься на горных лыжах, а по пути "попробовать на вкус" Вельск купеческий: прямые поезда ходят сюда как из Москвы, так и из Петербурга. Если же доедете до Пинежского района - там шаньги такие, что язык проглотишь, а поют пинежане практически все.

Здесь, к столетию русского писателя Федора Абрамова, которое будет отмечаться 29 февраля, мы меняем инфраструктуру его родной деревни: в Верколе появилась новая гостиница, действует прекрасный музей. Здесь живут родственники писателя, герои его книг, люди, которые помнят Абрамова.

От первого лица

Арктический бизнес

Екатерина Прокопьева, спикер парламента Поморья:

- На северных территориях бизнес несет огромные затраты на энергоносители, заработную плату, проезд к месту отдыха и обратно. Это обязательная нагрузка, поэтому предпринимателям сегодня выгоднее зарегистрироваться в другом регионе, например, в соседней Вологодской области. Преференции для арктического бизнеса активно обсуждаются в правительстве России.

Но есть уже и региональные законы: не так давно мы снизили налог для бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, с 15 до 10 процентов, а для некоторых категорий предпринимателей -

до восьми процентов. Приняли налоговые послабления для бизнеса, действующего в особых экономических зонах - в Онеге, например. А далее следим, как действуют новые законы: если видим сбои, возвращаемся к обсуждению в профильном комитете совместно с правительством, чтобы отработать изменения.

Кстати

Запрет на смеси

Подростков защитят от никотиносодержащей продукции. Соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение Архангельского областного собрания депутатов.

"Он предлагает установить понятие "бестабачная никотиновая смесь", ввести запрет на розничную продажу несовершеннолетним таких смесей и предусмотреть административную ответственность за нарушение запрета на их продажу", - пояснил заместитель председателя облсобрания Александр Дятлов.