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04.12.2019 18:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Стволовые клетки "научили" доставлять лекарства к раковым опухолям

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Петербургские ученые разработали уникальную систему доставки лекарственных препаратов к злокачественным опухолям. Новая разработка способна значительно повысить эффективность терапии онкозаболеваний.

Как сообщает пресс-служба Университета ИТМО, сотрудники которого создали инновационную систему, в основу разработки лег принцип патотрипизма стволовых клеток. Он позволяет клеткам проникать к очагу новообразования и переносить лекарства.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Сам этот принцип известен исследователям давно, но существовало серьезное препятствие, не позволяющее использовать стволовые клетки для доставки препаратов.

Принцип "одно лечишь, другое калечишь", увы, актуален для лечения онкозаболеваний. Дело в том, что чем сильнее концентрация препарата, тем он эффективнее борется с опухолью. Но при определенных дозах становится токсичен для организма в целом, но в то же время воздействие препарата недостаточно эффективно и в идеале дозу необходимо повышать дальше.

При такой дилемме на первый план выходит вопрос, как именно доставлить препарат, чтобы он не воздействовал на здоровые органы. При традиционных методиках лекарство разносится через кровь по всему организму и доставить его к месту конкретной опухоли сложно. Дело в том, что сама опухоль, как правило, довольно плотная и там затруднен кровоток, что также усложняет доставку препаратов традиционными методами.

Ученые Университета ИТМО нашли способ "изолировать" микроскопические дозы лекарств в стволовых клетках и направлять их к пораженному органу. Исследователи создали полиэлектролитные капсулы, их размер не превышает микрона. В эти микроскопические емкости и вводится лекарство. А затем миникапсулы погружают в стволовые клетки.

На пути к месту доставки, то есть, к опухоли, лекарство закрыто и в организм не попадает. Зато когда стволовые клетки "добираются" до места опухоли, на них предлагается воздействовать лазером. Тогда капсулы-носители разрушаются.

Исследователи полагают, что таким образом можно организовать доставку до пораженного органа любого из противоопухолевых препаратов. Эксперимент проводился модели опухолевых сфероидов, а результаты исследования опубликованы в Biomaterials Science.

 

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