Трое калиниградцев задержаны за кражу 1,6 млрд руб на стройке порта

В городе Пионерский Калининградской области задержаны трое руководителей строительной компании, которая выполняла подрядные работы при возведении морского терминала в регионе. В следствии полагают, что похищено не менее 1,6 миллиарда рублей.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте, задержаны бывший директор фирмы и ее нынешний руководитель, а также его заместитель.

Сам госконтракт был заключен на 7,4 миллиарда рублей, аванс составил 3,63 миллиарда. При этом, по версии следствия, освоено только 2 миллиарда 52 миллиона рублей, а готовность работ составила 27 процента.

Следователи выяснили, что средства, которые получила фирма по госконтракту были направлены в четыре организации, аффилированные к компании-подрядчику. А затем, по версии следствия, деньги уводились на счета фирм-однодневок в Самарской области.