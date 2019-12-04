В 2019 году Архангельск показал самый высокий рост доходов в СЗФО

В этом году столица Поморья одержала победу в региональном этапе всероссийского конкурса на лучшую муниципальную практику. Финансовая политика Архангельска признана самой эффективной на областном уровне и теперь будет представлена на федеральном конкурсном этапе. Заместитель главы города по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников рассказал "РГ" о том, как Архангельску удалось увеличить доходы и оптимизировать расходы.

Даниил Шапошников: Когда наша команда приступила к работе в 2016 году, бюджет Архангельска составлял всего 7,6 миллиарда рублей. Этой суммы было явно недостаточно, чтобы не только исполнять социальные обязательства, но и повышать качество городской инфраструктуры. При этом дефицит бюджета был на максимальной отметке - 10 процентов от собственных доходов, которые составляли всего 3,3 миллиарда рублей. Прибавьте к этому муниципальный долг в размере полутора миллиардов. Ситуация была критической. Если бы ничего не менялось, к 2020 году город, согласно Бюджетному кодексу, мог потерять финансовую самостоятельность.

Сегодня мы предлагаем бюджет на 2020 год в сумме 10,5 миллиарда рублей. В этом году Архангельск показал самый высокий на Северо-Западе рост собственных доходов - 11 процентов. По итогам 2019-го они составят уже пять миллиардов рублей. При этом муниципальный долг за минувшие годы не вырос, то есть мы нарастили доходы не за счет кредитов.

Какие изменения в финансовой политике помогли не только предотвратить катастрофу, но и показать такую динамику?

Даниил Шапошников: Главными задачами стали как увеличение доходов и привлечение средств из вышестоящих бюджетов, так и повышение эффективности расходов. Ведь у муниципалитетов не так много источников пополнения казны: несколько местных налогов, аренда и приватизация городского имущества - в основном это все.

Энергосервисные контракты еще нигде не заключались в таком объеме, как в Архангельске

Проанализировав ситуацию, мы составили план по обеспечению устойчивости городского бюджета. Пересмотрели все муниципальные программы, отказались от дублирующих и неэффективных мероприятий. Каждую проблему изучили со всех сторон: что на нее влияет? К примеру, высокие тарифы на водоснабжение и водоотведение вызваны потерями ресурса, потери - состоянием сетей. Поэтому город заключил концессионное соглашение, которое предусматривает большие инвестиции в обновление водопроводных сетей.

Сегодня у нас 98 процентов бюджета реализуется программным методом, то есть проходит все стадии оценки. Неэффективное использование средств практически исключено.

Перемены в давно сложившейся системе обычно происходят нелегко. Все ли задуманное удавалось воплотить?

Даниил Шапошников: Приведу в пример создание централизованной бухгалтерии. Этот проект шел достаточно сложно, хотя идея была проста и понятна. В каждом муниципальном учреждении работали по несколько бухгалтеров, которые вели учет по-своему, была масса нарушений, город платил штрафы. Мы объединили их в одну бухгалтерию, в три раза сократив штат. Теперь каждый сотрудник отвечает за определенное направление - например, начисление зарплаты или учет материалов.

В результате централизованная бухгалтерия по итогам 2018 года дала экономию в размере 77 миллионов рублей, которые были направлены на повышение зарплат бюджетникам, капремонты и другие цели. Число нарушений в бухучете сократилось в десять раз. Коллеги из других городов приезжают к нам за опытом.

Непростые решения пришлось принимать в части налоговых льгот для бизнеса. Мы ушли от неэффективной, на наш взгляд, финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. Город сосредоточился на имущественной и консультативной помощи бизнесменам.

В рамках энергосервисных контрактов в десятках детских садов и школ города установили современные теплоузлы с погодным регулированием и освещение. Это тоже помогло сэкономить бюджетные средства?

Даниил Шапошников: Безусловно. Энергосервисные контракты еще нигде не заключались в таком объеме, как в Архангельске. Нас убеждали, что ничего не получится: сложность в расчетах, зависимость от капризов погоды, опасения инвесторов. Но в итоге мы привлекли 170 миллионов рублей инвестиций в наши учреждения. Теперь энергосервисные компании будут получать 90 процентов средств, сэкономленных на оплате ресурсов, в счет возмещения своих затрат. Когда контракты окупятся, вся экономия будет оставаться у школ и детсадов.

В будущем году планируем распространить энергосервисные контракты на все муниципальные учреждения.

Проект "Бюджет твоих возможностей", в котором может принять участие каждый горожанин, - это архангельское ноу-хау?

Даниил Шапошников: Подобные проекты есть и в других регионах, но наш позволяет реально привлекать жителей города к формированию бюджета и внедрять идеи по развитию Архангельска. Предложить их может любой горожанин. В этом году поступило более ста инициатив. Они обсуждались на общественных советах в округах, а затем 20 одобренных идей были вынесены на всенародное голосование, в котором приняли участие более 32 тысяч человек. Город выделил около семи миллионов рублей на воплощение четырех инициатив, набравших большинство голосов.

Нас очень радует, что горожане активно включились в этот проект, болеют за свои идеи, участвуют в их реализации.

Если подытожить, какие меры вывели город в региональные лидеры по управлению финансами?

Даниил Шапошников: Все вышеперечисленные плюс прочие нововведения: пересмотр управления муниципальным долгом, позволяющий ежегодно снижать расходы на его обслуживание, гибкие технологии проектного управления, борьба с неэффективным использованием городского имущества и многое другое. Работа велась по более чем ста направлениям.

Как вы считаете, на решении каких городских проблем надо сосредоточиться сейчас?

Даниил Шапошников: У нас есть так называемый внутренний долг перед жителями города - неисполненные судебные решения на сумму порядка 6,9 миллиарда рублей. В основном это переселение из ветхого и аварийного жилья. В городе почти 900 домов уже признаны аварийными, и еще 4200 деревянных строений рано или поздно обветшают. В ближайшие годы на переселение будет привлечено 2,5 миллиарда рублей.

Мы знаем, что проблем в Архангельске еще много, и даже неплохой бюджет пока не позволяет решить их все и сразу. Город активно строится, участвует во всех нацпроектах. Перемены к лучшему уже заметны, и они еще будут.

Справка "РГ"

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года для распространения эффективного опыта органов местного самоуправления. Муниципальные образования, победившие на федеральном этапе конкурса, получают дипломы правительства РФ и премии из федерального бюджета.

От первого лица

Главную оценку поставят люди

Игорь Годзиш, Глава Архангельска:

- Награда за победу в региональном этапе Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" - это еще одно подтверждение того, что мы выбрали правильный путь. Специалисты оценили наши подходы с профессиональной точки зрения. Но, безусловно, главное для нас - оценка со стороны жителей. Участие в национальных проектах и программах позволило Архангельску вернуть в город масштабную социальную стройку. Детские сады, школы, спортивные объекты - сразу в нескольких округах люди увидели, как появляются свайные поля и на них вырастают современные здания. Впервые за многие годы большое внимание стало уделяться реконструкции парковых территорий. Но условием вхождения в федеральные проекты всегда является софинансирование со стороны муниципалитета. Нам пришлось перегруппироваться, изыскать резервы, научиться по-новому администрировать доходы и расходы, чтобы исполнять это условие. А в результате мы имеем инвестиции в человека: создание более комфортных условий для повседневной жизни, что крайне важно для жителей городов со сложными климатическими условиями.

Кстати

Семь миллиардов - на соцсферу

Бюджет Архангельска на 2020 год принят в первом чтении Расходы составят 10,7 миллиарда рублей при дефиците в 236 миллионов. Почти семь миллиардов пойдет на развитие соцсферы.

"Город получает финансирование из федерального и регионального бюджетов по нацпроектам и программам. Условием всегда является муниципальное софинансирование. Поэтому заложенный дефицит бюджета можно назвать инвестиционным", - отметил глава города Игорь Годзиш.