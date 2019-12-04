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04.12.2019 15:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Реставратор-активист

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 274(8032)
180 учеников петербургского реставрационно-художественного колледжа получили сертификаты, позволяющие им на общественных началах помогать сохранять объекты культурного наследия.

Все выпускники "Школы волонтеров наследия" в течение нескольких месяцев проходили обучение. Студентам объясняли принципы реставрации деревянных конструкций, восстановления лепнины и кирпичной кладки.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Глава комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Сергей Макаров отмечает, что в годы СССР существовало такое понятие, как добровольный помощник реставратора, когда далекие от этой сферы люди в свободное время помогали специалистам восстанавливать памятники. Сейчас волонтерство в реставрационной сфере тоже есть, но без специальных знаний и умений активисты могут не сохранить памятник, а наоборот, уничтожить его, например, сделав ремонт с использованием современных технологий и материалов.

Именно для того, чтобы направить умения волонтеров в правильное русло, и были организованы такие курсы. Ожидается, что студентов будут привлекать к восстановлению петербургских памятников, трудиться они смогут только под контролем дипломированных специалистов.

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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