В Петербурге создали систему пассивного радиомониторинга с помощью ТВ

Петербургские исследователи разработали систему радиолокационного мониторинга воздушного пространства с помощью спутниковых сигналов. Новая технология призвана бороться с террористическими угрозами и она может работать, задействуя оборудование, используемое для обеспечения работы цифрового телевидения.

Как сообщает пресс-служба ЛЭТИ, разработка системы велась около семи лет. Благодаря инновационному радиолокационному комплексу можно будет получать информацию о подозрительных объектах на основе сигналов, которые были отражены или переизлучены.

Ключевое новшество в том, что эта система пассивная. Когда работает обычный локатор, он сам в первую очередь излучает сигнал, а затем принимает его же в отраженном виде и обрабатывает. А пассивная система позволяет принимать сигналы, которые ранее были отражены. В качестве источников излучения здесь могут использоваться телестанции и передатчики сотовой связи.

Ожидается, что разработку можно будет применять для мер антитеррористической защиты. В частности, система пассивного радиомониторинга способна обнаруживать дроны в городах. Пока ученые ЛЭТИ решают непростую задачу: пытаются "научить" систему отличать квадрокоптеры от птиц. Это сложно, ведь размеры и скорость и высота полета здесь примерно одинаковые. Но исследователи настроены оптимистично, дело в том, что дроны передают отраженный сигнал в том числе от вращающихся лопастей. Правда, пока заметить разницу можно лишь в том случае, если лопасти беспилотника сделаны из карбона. Модели с пластиковыми лопастями пока сложно отличить от птиц.

Тем не менее, когда эта задача будет решена, новая система радиомониторинга будет представлять и серьезный интерес для орнитологов, ведь она позволит отслеживать миграцию птиц.