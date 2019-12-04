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04.12.2019 12:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Работу для каждого

В городе трудоустроят половину инвалидов
Текст: Ольга Юдина
Российская газета - Санкт-Петербург № 273(8031)
Накануне международного дня инвалидов в Петербурге провели небольшое исследование и выяснили, что в городе проживает более 94 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Многие из них хотели бы (и могут!) работать: ведь это лучший путь вписаться в социум, повысить свое качество жизни. Трудоустроено на сегодняшний день чуть более 35 тысяч человек, это 37,1 процента от всего количества инвалидов трудоспособного возраста. По оценкам экспертов, цифра эта достаточно высока: ведь в среднем по стране она ниже - всего 25 процентов. Однако резервы для ее роста есть. Специалисты считают, что в Петербурге могут быть трудоустроены порядка 50 процентов трудоспособных инвалидов.

Помогают решить эту задачу квоты. Точнее - те изменения в местный закон о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов, которые были приняты парламентом Санкт-Петербурга в минувшем году.

Фото: Пресс-служба УФСИН по Архангельской области
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Согласно новым правилам, работодатель может заключать соглашения о создании рабочих мест в счет квоты в другой организации или создавать совместные рабочие места на нескольких предприятиях.

В самом деле: в Петербурге довольно много предприятий с численностью более 100 работающих, которые обязаны предоставлять квоту в 2,5 процента, но в силу особенностей производства инвалидам там не место. Новые правила помогли решить эту задачу. Как?

Менеджер по подбору персонала одного из автопроизводителей города Мария Чернецкая рассказывает, что предприятие заключило соглашение с организацией "Мир на ощупь", проводящей уникальные "экскурсии в темноте" с незрячими гидами. Промышленники оплачивают несколько ставок для инвалидов, а взамен пользуются возможностью бесплатно приобрести для своих сотрудников билеты на экскурсии в это интерактивное пространство. Более того: плотное сотрудничество с незрячими обернулось тем, что на работу на предприятие был принят массажист - инвалид по зрению.

Сегодня 15 391 человек с инвалидностью трудятся на квотируемых рабочих местах. Средняя заработная плата - 30 414 рублей.

Принято считать, что если инвалидов приглашают на работу, то чаще всего - на низкооплачиваемый, неквалифицированный труд. Однако мнение это ошибочно.

Чаще всего работодатели открывают сегодня вакансии по квоте для специалистов (476 вакансий), программистов (401 вакансия), инженеров разных специализаций, в том числе - проектировщиков, конструкторов, инженеров по качеству (330 вакансий).

Работодатели подписали уже 50 соглашений на создание рабочих мест по квоте для инвалидов на сторонних предприятиях

В Петербурге работодатели подписали уже порядка 50 соглашений на создание рабочих мест по квоте для инвалидов на сторонних предприятиях. В основном это предприятия малого бизнеса в стадии становления, некоммерческие организации, общественные объединения. Директор Центра трудовой занятости Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов (ГАООРДИ) Елена Богачева рассказала, что благодаря такому сотрудничеству с предприятиями сейчас в городе на Неве действуют 12 мастерских для людей с ментальными нарушениями (они выпускают сувенирную и столярную продукцию, занимаются озеленением). Всего в этих мастерских трудятся сегодня 217 человек с 1-й и 2-й группами инвалидности, для которых выйти на открытый рынок труда достаточно сложно.

- Для нас новые правила, изменившие возможность применения квот, большое подспорье, - подчеркнула Елена Богачева.

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