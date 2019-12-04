Несмотря на установившуюся минусовую температуру, паводок не оставляет регионы СЗФО.

На днях большая вода пришла в село Куность Белозерского района Вологодской области. Местная речка внезапно вышла из берегов.

Что спровоцировало ЧП, точно неизвестно. По одной версии, причиной стал спуск воды на дамбе выше по течению. По другой - затор на реке, образовавшийся из бревен и шуги. Как бы то ни было, местные жители перепугались не на шутку: несколько дней вода постоянно поднималась, заливая дороги и дома. В МЧС сообщили, что районные власти готовы к возможной эвакуации жителей Куности, для этого организованы пункты временного размещения.

Эвакуация понадобилась только одной женщине. Сейчас в селе констатируют, что с паводком удалось справиться. После того как спасатели неоднократно прочистили русло реки, вода стала отступать.

А как у соседей

Новгородская область продолжает бороться с последствиями паводка, пришедшего сюда в начале ноября. По данным МЧС, остаются подтопленными шесть населенных пунктов в двух районах. Повреждено десять участков дорог и шесть мостов. Жилых домов в зоне высокой воды нет.

В Вельском районе Архангельской области осенний ледоход и сильная шуга разрушили три низководных моста через реки Вагу и Кокшеньгу. Жители нескольких деревень на время лишились переправ. Один мост сразу же принялись восстанавливать, а другие приведут в порядок весной, поскольку похолодание позволило наморозить ледовые переправы.