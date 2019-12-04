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На днях большая вода пришла в село Куность Белозерского района Вологодской области. Местная речка внезапно вышла из берегов.

Фото: МЧС России/ТАСС
Пострадавшие от паводка жители Хабаровского края начали покупать дома

Что спровоцировало ЧП, точно неизвестно. По одной версии, причиной стал спуск воды на дамбе выше по течению. По другой - затор на реке, образовавшийся из бревен и шуги. Как бы то ни было, местные жители перепугались не на шутку: несколько дней вода постоянно поднималась, заливая дороги и дома. В МЧС сообщили, что районные власти готовы к возможной эвакуации жителей Куности, для этого организованы пункты временного размещения.

Эвакуация понадобилась только одной женщине. Сейчас в селе констатируют, что с паводком удалось справиться. После того как спасатели неоднократно прочистили русло реки, вода стала отступать.

А как у соседей

Новгородская область продолжает бороться с последствиями паводка, пришедшего сюда в начале ноября. По данным МЧС, остаются подтопленными шесть населенных пунктов в двух районах. Повреждено десять участков дорог и шесть мостов. Жилых домов в зоне высокой воды нет.

В Вельском районе Архангельской области осенний ледоход и сильная шуга разрушили три низководных моста через реки Вагу и Кокшеньгу. Жители нескольких деревень на время лишились переправ. Один мост сразу же принялись восстанавливать, а другие приведут в порядок весной, поскольку похолодание позволило наморозить ледовые переправы.

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