В Вологодской области открылся центр поддержки одаренных детей "Импульс". Ежегодно он сможет принимать четыре тысячи школьников из разных районов.

Центр расположился на трех площадках в Вологде. В основном здании на улице Горького - химическая, физическая и биологическая лаборатории, лектории, кабинеты по робототехнике и 3D-моделированию. Другие лаборатории работают на базе Вологодского многопрофильного лицея. Жить дети будут в кампусе Института развития образования.

Программы центра рассчитаны на школьников с пятого по одиннадцатый класс. Тематические смены будут длиться от двух до трех недель. Кроме того, в течение учебного года ребята смогут дистанционно готовиться в "Импульсе" к российским и международным олимпиадам.

В день открытия в центре началась смена по информатике. С юными программистами занимаются как региональные специалисты, так и приглашенные эксперты.

- Мы привезли с собой оборудование, но оно и не понадобилось, - отмечает старший преподаватель департамента программной инженерии факультета компьютерных наук Высшей школы экономики Мария Горденко. - Кабинеты и лаборатории оснащены по последнему слову техники.

Справка "РГ"

"Импульс" открылся в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".