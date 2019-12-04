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04.12.2019 15:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гении получили "Импульс"

Текст: Ульяна Вылегжанина (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 274(8032)
В Вологодской области открылся центр поддержки одаренных детей "Импульс". Ежегодно он сможет принимать четыре тысячи школьников из разных районов.

Центр расположился на трех площадках в Вологде. В основном здании на улице Горького - химическая, физическая и биологическая лаборатории, лектории, кабинеты по робототехнике и 3D-моделированию. Другие лаборатории работают на базе Вологодского многопрофильного лицея. Жить дети будут в кампусе Института развития образования.

Фото: Ирина Белова/РГ
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Программы центра рассчитаны на школьников с пятого по одиннадцатый класс. Тематические смены будут длиться от двух до трех недель. Кроме того, в течение учебного года ребята смогут дистанционно готовиться в "Импульсе" к российским и международным олимпиадам.

В день открытия в центре началась смена по информатике. С юными программистами занимаются как региональные специалисты, так и приглашенные эксперты.

- Мы привезли с собой оборудование, но оно и не понадобилось, - отмечает старший преподаватель департамента программной инженерии факультета компьютерных наук Высшей школы экономики Мария Горденко. - Кабинеты и лаборатории оснащены по последнему слову техники.

Справка "РГ"

"Импульс" открылся в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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