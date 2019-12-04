В Заполярье состоялись всероссийские соревнования по лыжным гонкам

Очередной сезон на спортивных лыжных трассах России открылся всероссийскими соревнованиями "Хибинская гонка", которые проходили в городе Кировске Мурманской области с 21 по 24 ноября при поддержке компании "ФосАгро". Традиционно соревнования в Кировске открывали сезон на Северо-Западе, но в 2019 году "Хибинская гонка" стала первой в стране, поскольку этап Кубка России в Хакассии отменили из-за погоды.

Лыжная столица

На эти несколько дней Кировск превратился в столицу лыжного спорта страны, приняв около 400 лыжников из разных регионов России и из-за рубежа.

Торжественное открытие соревнований состоялось в ледовом дворце "Апатит Арена". В церемонии открытия соревнований принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который осмотрел трассы и судейский домик на стадионе "Тирвас" и оставил приветствие для спортсменов на двух майках участников. Два следующих дня, 22 и 23 ноября, шли соревнования с раздельным стартом в классическом и свободном стилях среди женщин на дистанции пять километров и среди мужчин на дистанции десять километров, а 24 ноября состоялась региональная гонка в свободном стиле, в которой участвовали юные спортсмены и спортсменки в возрасте от 11 до 18 лет.

Жительнице Мончегорска Анастасии Власовой, которая входит в расширенный состав сборной России, в классическом стиле удалось опередить всех остальных 128 участниц гонки. Второй стала Анастасия Рыгалина (Москва - Санкт-Петербург), третье место досталось Полине Сероносовой из Белоруссии. В свободном стиле первой стала Анастасия Рыгалина, второй - Дарья Сторожилова (Санкт-Петербург - Калужская область), третьей - Ксения Ванеева (Хабаровский край - Республика Коми).

Среди мужчин в "классике" первое место досталось Михаилу Семенову из Белоруссии, второе - Раулю Шакирзянову (Мордовия - Пермский край), третье - Алексею Шемякину (Архангельская область). В свободном стиле первым стал Рауль Шакирзянов, вторым - Алексей Шемякин, третьим - Михаил Семенов.

Погода порадовала как зрителей, так и болельщиков: очень слабый ветер, небольшой минус и прекрасный снег, которому не могли нарадоваться спортсмены.

- Условия такие, что лучше не придумаешь: практически Куршевель! - заявил Сергей Крянин, заслуженный тренер России, бронзовый призер чемпионата мира, один из почетных гостей соревнований. - В других регионах то сильный мороз, то не хватает снега, а здесь не холодно и со снегом полный порядок. Сам лично прокатился по трассам и посмотрел: отличная ширина, перепад высот, разминочная трасса - все это соответствует международным стандартам. Есть горы, есть ровные места, есть стадион, на котором можно провести соревнования по лыжным гонкам во всех дисциплинах. Кировск может смело заявляться на чемпионат мира! Кроме того, Кировск очень удобно расположен географически. Я вспоминаю, как сам проходил здесь "скатывание" еще в прошлом веке в составе сборной команды страны для участия в скандинавском этапе. В пять утра мы стартовали автобусом отсюда, а после обеда в Швеции уже готовились к этапу Кубка мира. Не нужно никаких авиаперелетов. Условия просто идеальные, их необходимо максимально использовать.

В ходе гонки между спортсменами-лыжниками развернулась острая и азартная борьба. Фото: Алексей Михайлов/РГ

Кстати, в гонках принял участие Алексей Петухов, бронзовый призер Олимпиады-2010. По его словам, современная лыжная трасса в Кировске, которая сегодня оборудована должным образом, стала лучшим местом для тренировок и соревнований: она первой покрывается снегом и последней от него освобождается.

Лучше стадион - больше спортсменов

С этой точкой зрения согласился Владимир Логинов, вице-президент Федерации лыжных гонок России. По его словам, именно здесь готовилась российская команда лыжников к Олимпийским играм 1994 года в Лиллехаммере, когда команда современной России впервые выступала на соревнованиях такого уровня. Тогда из шести золотых медалей российские биатлонисты завоевали три. Кстати, именно в Кировске проходила первая гонка Советского Союза на дистанцию 70 километров, а посмотреть на соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина собиралось по 40 тысяч человек из Кировска, Апатитов, Кандалакши, Мончегорска и других городов Заполярья.

- Сегодня лыжный спорт в Мурманской области возрождается, - подчеркнул Владимир Логинов. - Мы очень благодарны компании "ФосАгро" и Кировскому филиалу АО "Апатит" за то, что они поддержали эту работу. Благодаря их участию лыжная трасса в Кировске стала одной из лучших в России. Очень важно то, что в Кировске связаны практически в единый комплекс лыжные и горнолыжные трассы. Это позволяет привлекать к занятию лыжами максимальное число людей. Я не уверен, что здесь нужно проводить Кубки мира, полярная ночь этому все-таки мешает. Но для организации активного зимнего отдыха населения здесь самое подходящее место.

Кировская трасса стала лучшим местом в России для тренировки лыжников

Лыжный стадион, который построен компанией "ФосАгро" и передан муниципальным властям Кировска, работает уже около четырех лет. Он сразу же приобрел широкую популярность среди кировчан и получил должную оценку в спортивных кругах: несколько лет здесь проводился этап Кубка России по лыжным гонкам.

- Важность этих соревнований для Кировска невозможно переоценить, - подчеркнул глава Кировска Вадим Турчинов. - Это огромный стимул для молодежи отбросить все дурное и заниматься спортом. И я особенно хотел бы отметить серьезность подхода "ФосАгро" к совершенствованию спортивной инфраструктуры. Лыжный спорт у нас всегда был в чести. Кстати, кировчане в течение зимы катаются на лыжах не только на стадионе, но и в парке, где также подготовлены прекрасные лыжные трассы. Отдельная работа ведется по развитию туристической инфраструктуры города. Например, совсем недавно с представителями бизнеса мы обсуждали изменение режима работы кафе. На мой взгляд, их необходимо открывать пораньше, поскольку у гостей города есть такая потребность. Также обсуждается строительство аквапарка, который, вне всякого сомнения, сделает Кировск еще более популярным среди туристов.

Молодежь не проведешь

По словам заместителя директора Кировского филиала АО "Апатит" Сергея Свинина, "ФосАгро" планомерно развивает объекты социальной и спортивной инфраструктуры в Кировске. За минувшие годы в проект лыжного стадиона было вложено около 100 миллионов рублей. Только в 2019 году компания потратила на совершенствование лыжной трассы около 25 миллионов. Сегодня лыжный стадион имеет две освещенные трассы, закуплена современная система электронного хронометража, позволяющая проводить соревнования международного класса, установлена система искусственного оснежения трассы. В ближайшем будущем здесь предполагается обустройство просторной парковки и закупка дополнительных сервисных домиков, так как участников соревнований становится все больше и существующих сервисных домиков уже не хватает. Также рассматривается создание лыжероллерной трассы. Это значительно расширило возможности для летних тренировок спортсменов-лыжников.

Кировчане по достоинству оценили то, что делают предприятие и компания "ФосАгро" для развития лыжного спорта в городе.

- Когда мы на протяжении трех последних лет готовились к "Хибинской гонке", нас все время спрашивали в оргкомитете, примут ли в ней участие кировские спортсмены, - рассказала директор спортивной школы Кировска Наталья Румянцева - Мы все время были вынуждены отвечать: "Пока нет". В этом году мы впервые смогли ответить утвердительно: "Да, кировские спортсмены участвовать будут!" В нынешней гонке приняли участие пятеро воспитанников нашей школы. На нашем прекрасном стадионе мы можем учить наших ребят всему: как стартовать с общего старта, как это делать индивидуально.

Кроме того, сейчас благодаря приезжим спортсменам на трассе появилась большая конкуренция. Она позволит ребятам увидеть, насколько популярен лыжный спорт и какого высокого уровня можно в нем достичь. Это прибавит им мотивации, считает Наталья Румянцева. Если раньше тренерам приходилось буквально ловить детей на уроках физкультуры и приглашать их в лыжную секцию, то в этом году спортшкола впервые получила 40 заявлений от родителей с просьбой принять их детей для занятий лыжами. Все это позволяет с уверенностью утверждать: лыжный спорт в Кировске не только возрожден, но и достиг высокого уровня развития. Впереди новые проекты и новые успехи.

Прямая речь

Сергей Свинин, заместитель директора Кировского филиала АО "Апатит":

- Проведение здесь всероссийских соревнований или даже этапов Кубка мира для нас было бы интересно. Вторая немаловажная задача - распределение потоков любителей лыжного спорта и спортсменов-профессионалов "на первый снег" в октябре - ноябре. Это очень важно, поскольку загружает туристическую инфраструктуру города тысячами, а то и несколькими десятками тысяч гостей. Благодаря этому увеличивается продолжительность зимнего туристического сезона, который в Хибинах начинается все-таки с декабря. Уже перед "Хибинской гонкой" спортсменами было занято около 800 номеров.

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